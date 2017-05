Les débuts de la gamme des cylindres architecturaux Lumenalpha au LIGHTFAIR 2017

Le chef de file de l'éclairage à DEL dévoile la plus récente addition à sa collection Lumenalpha au salon professionnel de l'industrie, à Philadelphie

Lumenalpha, une marque du Groupe Lumenpulse (TSX:LMP), fournisseur de premier plan spécialisé dans les solutions d'éclairage à DEL de catégorie de spécifications, annonçait le lancement de la toute nouvelle gamme de cylindres architecturaux Lumenalpha, qui fixe les normes en matière de rendement photométrique, de qualité de la lumière, de flexibilité et de durée de vie.

« Nous croyons fermement que le design et le rendement vont de pair, affirme François-Xavier Souvay, Président et chef de la direction de Lumenpulse. C'est le cas de l'ensemble de nos encastrés et de nos projecteurs Lumenalpha, pour lesquels nous priorisons la qualité de la lumière et insistons pour que nos optiques procurent à la fois des faisceaux dont la distribution est régulier et uniforme, et un contrôle optique exceptionnel. »

Principales caractéristiques

Les cylindres de Lumenalpha sont dotés d'optiques et d'accessoires interchangeables sur le site, pour une plus grande flexibilité.

Une puce à DEL développée selon les exigences de Lumenpulse et un système de gestion thermique exclusif procurent une durée de vie DEL sans précédent de 225 000 heures (L70 à 40 ° C), de même qu'un rendu des couleurs exceptionnel et une absence de changement de couleur visible pendant six ans (à l'intérieur de 2 écarts dans les ellipses de MacAdam).

Les distributions optiques comprennent un faisceau à angle étroit de 10 ° et à angles de 20 °, 40 ° et 60 °, ainsi que des distributions asymétriques simples et doubles.

La gamme procure le meilleur rendement et la plus grande efficacité de sa catégorie (jusqu'à 103 lm/W), en plus d'être accompagnée d'options de gradation et de contrôle numérique.

Les cylindres sont présentés en 18 choix de couleur, en finis mat et lustré, en plus d'offrir des couleurs personnalisables.

Un éventail complet d'options de montage (surface, tige, suspension, sur rail et mural) peut être spécifié pour s'adapter à une variété de projets.

Un certain nombre de longueurs (33 cm, 46 cm et 58 cm [13 po, 18 po et 23 po]) et de diamètres (7 cm, 10 cm, 15 cm et 20 cm [2 3/4 po, 4 po, 6 po et 8 po]) sont offerts, ce qui rend la gamme adaptable à toute architecture.

La brochure et le guide d'application des cylindres Lumenalpha sont téléchargeables. Ce guide aide les architectes, les designers d'éclairage et les ingénieurs électriciens à trouver le cylindre qui conviendra parfaitement à leur conception d'éclairage.

La gamme de produits est exposée pour la première fois en Amérique du Nord en mai (stand 1435), dans le cadre de l'événement LIGHTFAIR 2017 qui se tient à Philadelphie.

Visitez le site lumenalpha.com pour en savoir plus.

À propos de Lumenalpha

Faisant partie du Groupe Lumenpulse, Lumenalpha conçoit, fabrique et vend des projecteurs et des encastrés DEL de haute performance, offrant une qualité de couleur imbattable pour des applications de détail et d'hôtellerie ainsi qu'institutionnelles, commerciales et architecturales. Lumenalpha a été reconnue par l'industrie, gagnant un prix Queen's Award pour l'entreprise en 2013.

À propos du Groupe Lumenpulse

Fondée en 2006, le Groupe Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. Le Groupe Lumenpulse est un chef de file parmi les sociétés fournissant uniquement des solutions d'éclairage DEL de catégorie de spécifications et a remporté plusieurs prix et reconnaissances, y compris de nombreux prix Product Innovation Awards (PIA), trois prix Next Generation Luminaires Design, deux prix Red Dot Product Design, un prix LIGHTFAIR Innovation et un prix IF Design. Le Groupe Lumenpulse compte maintenant 670 employés à l'échelle mondiale et elle possède un siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Vancouver, à Québec, à Boston, à Paris, à Florence, à Londres et à Manchester. Lumenpulse Inc., société mère du Groupe Lumenpulse, est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole LMP.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web, à l'adresse www.lumenpulsegroup.com/fr.

