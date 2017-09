Les données à long terme sur l'efficacité et l'innocuité de l'ibalizumab présentées à IDWeek 2017 à San Diego

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 sept. 2017) - Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX:TH) a annoncé aujourd'hui qu'un résumé d'étude intitulé "48-Week Safety and Efficacy On-Treatment Analysis of Ibalizumab in Patients with Multi-Drug Resistant HIV-1" fera l'objet d'une présentation orale lors de la conférence IDWeek qui aura lieu à San Diego, en Californie, du 4 au 8 octobre 2017. Dr. Brinda Emu, professeur adjoint de médecine, maladies infectieuses, Faculté de médecine de l'université Yale à New Haven au Connecticut, présentera les données à long terme détaillées de l'efficacité et l'innocuité de l'ibalizumab, un médicament présentement sous étude. La présentation aura lieu en après-midi durant la séance du 6 octobre 2017 intitulée Modern ART (NDLT : Traitements anti-rétroviraux modernes).

À propos d'ibalizumab

L'ibalizumab est un anticorps monoclonal humanisé présentement sous étude et en cours de développement pour le traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine-1 (VIH-1) pluri-résistante aux médicaments. Contrairement aux autres agents antirétroviraux, l'ibalizumab se fixe au domaine extracellulaire secondaire du récepteur des cellules CD4+ T, en restant à l'écart des récepteurs du complexe majeur d'histocompatibilité Classe II. Potentiellement, il prévient l'infection des cellules immunitaires CD4+ par le VIH tout en conservant les fonctions immunologiques normales.

L'ibalizumab démontre une activité contre le VIH-1 résistant à tous les autres agents antirétroviraux présentement approuvés.

L'ibalizumab est présentement en évaluation prioritaire par la Food and Drug Administration des États-Unis (« FDA ») après l'acceptation du Biologics Licence Application le 30 Juin 2017.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX:TH) est une société pharmaceutique spécialisée dans le traitement de besoins médicaux non satisfaits en vue de promouvoir auprès des patients infectés par le VIH un vieillissement en santé et une qualité de vie améliorée. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com et sur SEDAR au www.sedar.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et des informations prospectives, collectivement « informations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières en vigueur qui reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur l'information dont celle-ci dispose présentement. Vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs présents dans ce communiqué de presse incluent, notamment, l'approbation de l'ibalizumab pour le traitement des patients atteints du VIH.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes dont plusieurs sont hors de la volonté de Theratechnologies et pourraient entrainer un écart marqué entre les résultats réellement obtenus et ceux exprimés, expressément ou implicitement, par de tels énoncés prospectifs. Ces hypothèses incluent, notamment, que la FDA approuvera l'ibalizumab, que les patients et les médecins adopteront l'ibalizumab pour le traitement des patients atteints du VIH s'il est approuvé et que la Société aura, en temps opportun, mis en place l'infrastructure requise pour le lancement de l'ibalizumab en tant que traitement, s'il est approuvé. Les risques et incertitudes incluent, notamment, le risque que la FDA n'approuve pas la commercialisation de l'ibalizumab et que la Société soit incapable de mettre en place l'infrastructure requise en temps opportun si le produit est approuvé.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société datée du 7 février 2017 qui peut être consultée sur le site web SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.