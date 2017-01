Les Fonds Scotia annoncent une modification des Portefeuilles Scotia Aria

TORONTO, ON--(Marketwired - 9 janvier 2017) - Les Fonds ScotiaMD ont annoncé aujourd'hui la mise en place d'une grille de tarification simplifiée qui prévoit une réduction des frais de gestion afférents à certains Portefeuilles Scotia Aria et l'uniformisation des frais de gestion afférents aux séries A et prestige. Ainsi, tous les clients du Programme de retraite Scotia Aria d'aujourd'hui et de demain profiteront des plus bas frais possible sur leur investissement. La nouvelle structure de tarification entrera en vigueur le 10 janvier 2017.

Le Programme de retraite Scotia Aria est la solution d'épargne-retraite de premier choix des Fonds Scotia. Contrairement aux solutions génériques, avec ce service, les épargnants profitent d'une gestion sur mesure de leurs portefeuilles, car la répartition de leur actif repose sur leurs besoins en placement, et ce, à chaque étape de leur parcours. Les premières années, les portefeuilles visent l'appréciation du capital à long terme, puis mettent progressivement l'accent sur la réduction des risques à mesure que la retraite approche. À la retraite, l'attention est portée sur les flux de trésorerie.

" La planification de la retraite est l'objectif premier auquel les épargnants doivent se préparer. De concert avec un conseiller de la Banque Scotia, le Programme de retraite Scotia Aria offre une expérience incomparable à nos clients pour les aider à concrétiser leurs objectifs de retraite, explique Neil Macdonald, directeur général des Fonds Scotia. La modification de la tarification que nous annonçons aujourd'hui, combinée à la valeur des conseils financiers, sera un avantage précieux à long terme pour les clients, et contribuera à faire fructifier davantage leur épargne-retraite. "

Les Portefeuilles Scotia Aria sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Pour en savoir plus sur les changements, voir la pièce jointe " Document d'information ".

À propos des Fonds Scotia

Les Fonds Scotia sont une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une gamme de solutions de gestion de patrimoine, y compris des fonds communs et des solutions de placement pour la clientèle privée, les investisseurs institutionnels et les programmes de gestion d'actifs. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia.

La participation à un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2016, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à 896 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York ( NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

Pièce jointe disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/1/8/11G126766/Aria_Backgrounder_Jan_9_FINAL_fra-838e7d9a90afae1883f11ec558b1bfd2.pdf