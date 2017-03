Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent dans les améliorations de la route 7 à Maple Ridge et à Pitt Meadows

MAPLE RIDGE, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 3 mars 2017) - Les investissements dans les réseaux de transport urbains favorisent l'établissement de bases solides pour favoriser l'inclusivité, la prospérité et la durabilité des villes. De tels investissements permettent de réduire la congestion, favorisent la croissance économique et facilitent les déplacements sécuritaires et efficaces pour les Canadiens.

Aujourd'hui, Dan Ruimy, député de Pitt Meadows-Maple Ridge, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; et Doug Bing, député provincial de Maple Ridge-Pitt Meadows, au nom de Todd Stone, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement conjoint de 28,5 millions de dollars pour apporter des améliorations considérables à la route 7 à Maple Ridge et à Pitt Meadows.

À Maple Ridge, on apportera des améliorations aux intersections le long de la route de contournement de Haney, dans quatre secteurs critiques où la congestion est importante. Les travaux comprendront la reconfiguration de l'intersection de la route 7 et de la 222e rue, et la reconfiguration de l'intersection de la route 7 et de Kanaka Way, afin d'accroître la sécurité pour les automobilistes circulant dans les deux directions. Les intersections de la route 7 à la hauteur de l'avenue Callaghan et de la 227e rue seront dotées de nouveaux feux de circulation. Ces améliorations coûteront 22,3 millions de dollars.

À Pitt Meadows, on prolongera la voie de virage vers l'est sur la route 7, à la hauteur du chemin Harris. On créera ainsi une voie auxiliaire continue entre Allan Way et le chemin Harris, ce qui permettra aux véhicules commerciaux d'accéder à la route 7 à partir d'Allan Way (CPR Yard) en bénéficiant d'une distance suffisante pour accélérer et entrer sur la route de façon sécuritaire. Ces améliorations coûteront 6,2 millions de dollars.

Une fois terminés, ces projets amélioreront la sécurité, l'accessibilité et la circulation routière, dans l'intérêt des résidents, des touristes et des conducteurs de véhicules commerciaux.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques favorisent l'établissement de liens entre les gens, encouragent la croissance et créent des emplois pour la classe moyenne. Cet investissement important dans la route 7, à Maple Ridge et à Pitt Meadows, profitera aux résidents, aux entreprises et aux touristes, tout en favorisant la prospérité à long terme dans toute la région. Nous continuerons de collaborer étroitement avec la Colombie-Britannique pour nous assurer que nous réalisons des investissements judicieux dans les infrastructures, afin de contribuer à créer le Canada de l'avenir. »

Dan Ruimy, député de Pitt Meadows-Maple Ridge

Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La route de contournement de Haney, une partie essentielle de la route 7, est fortement touchée par la congestion routière, surtout pendant les heures de pointe. Nous voulons faciliter les déplacements et améliorer la sécurité de tous les automobilistes. Ces améliorations nécessaires profiteront à toute la collectivité, en particulier aux gens qui utilisent la route 7 tous les jours pour se rendre au travail ou à l'école. Le gouvernement de la Colombie-Britannique réalise des investissements sans précédent dans les infrastructures modernes et sécuritaires, ce qui permet d'améliorer continuellement un réseau de transport fiable et efficace. Grâce à ces investissements stratégiques, nous créons un avenir meilleur pour la Colombie-Britannique. »

Doug Bing, député provincial de Maple Ridge-Pitt Meadows

Au nom de Todd Stone, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Ces améliorations de la route 7 font partie d'une stratégie de 70 millions de dollars visant le corridor de Pitt Meadows, de Maple Ridge et de Mission, afin de répondre à la demande croissante en matière de circulation routière et de croissance dans la région.

Les améliorations devraient être terminées d'ici l'hiver 2018-2019. Plus de 200 emplois devraient être créés au cours du projet d'amélioration du corridor.

Le gouvernement du Canada verse une contribution pouvant atteindre 22,45 millions de dollars dans le cadre du projet de 70 millions de dollars visant l'amélioration de la sécurité et de la capacité dans le corridor de la route 7 à Pitt Meadows, à Maple Ridge et à Mission, aux termes du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada, et le gouvernement de la C.-B. verse une contribution de 47,55 millions de dollars dans le cadre de l'initiative B.C. on the Move.

Le gouvernement du Canada versera plus de 180 milliards de dollars en financement pour les infrastructures sur 12 ans, pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les transports qui appuient le commerce, et les collectivités rurales et du Nord du Canada.

