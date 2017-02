Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan appuient des travaux d'amélioration visant à moderniser et à rendre plus efficaces les infrastructures de traitement des eaux usées ...

...desservant la ville de White City et des secteurs de la MR d'Edenwold No. 158

WHITE CITY, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 27 fév. 2017) - En veillant à ce que les réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées soient modernes, efficaces et qu'ils répondent aux besoins en capacité de nos collectivités, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan assurent le bien-être des résidents, protègent les cours d'eau de la province et préservent ses écosystèmes.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Christine Tell, ministre des Services centraux, Cec Snyder, président de la WCRM158 Wastewater Management Authority Inc. et conseiller à la Ville de White City, et Stan Capnerhurst, vice-président de la WCRM158 Wastewater Management Authority Inc. et conseiller de la Div. 2 de la MR d'Edenwold No. 158, ont annoncé l'octroi d'une aide financière pour une nouvelle station de traitement des eaux usées.

Cette nouvelle station de traitement, qui desservira la ville de White City et une partie de la MR d'Edenwold, utilisera un processus de traitement efficace et à faible consommation d'énergie. Les services améliorés permettront à ces collectivités de mieux gérer les eaux usées de la population actuelle, ainsi que de s'adapter au futur développement des secteurs résidentiels et commerciaux.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan allouent chacun une contribution maximale de 7 303 333 $ pour ce projet. La WCRM158 Wastewater Management Authority devra assumer tous les coûts restants du projet, dont le total des coûts admissibles s'élève à 21 910 000 $. La WCRM158 Wastewater Management Authority a été créée par la Ville de White City et la MR d'Edenwold No. 158 afin d'offrir des services de traitement des eaux usées aux collectivités de White City et à certains secteurs d'Emerald Park.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans des infrastructures modernes qui répondent aux besoins de nos collectivités, appuient la classe moyenne et permettent au Canada de demeurer le meilleur endroit au monde où vivre, travailler et élever une famille. Cet important investissement permettra de protéger l'environnement, de fournir des services de traitement des eaux usées fiables aux résidents locaux, et de soutenir la croissance démographique et le développement commercial dans la région. »

- L'honorable Ralph Goodale, Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement de plus de 7,3 millions de dollars qu'effectue le gouvernement de la Saskatchewan dans ce projet permettra de renouveler les infrastructures locales afin que notre belle province puisse rester forte. De plus, ce projet illustre bien ce que les municipalités locales peuvent accomplir lorsqu'elles travaillent ensemble à l'atteinte d'un objectif commun pour améliorer les services offerts aux citoyens. »

- L'honorable Christine Tell, Ministre des Services centraux, Au nom de l'honorable Donna Harpauer, ministre des Relations gouvernementales et ministre responsable des Premières nations, des Métis et des Affaires du Nord

« La WCRM158 Wastewater Management Authority est très heureuse de recevoir ce financement des gouvernements fédéral et provincial. La construction d'une station de traitement des eaux usées moderne permettra de desservir les résidents des collectivités de White City et de secteurs d'Emerald Park pendant de nombreuses années. Ce projet donnera aussi la capacité nécessaire pour soutenir la croissance de l'un des secteurs résidentiels et commerciaux qui croît le plus rapidement dans la province. »

- Cec Snyder, Président de la WCRM158 Wastewater Management Authority et conseiller à la Ville de White City

« La WCRM158 Wastewater Authority a été formée en 2009 dans le but d'assurer le traitement et l'élimination des eaux usées pour la ville de White City et des secteurs de la MR d'Edenwold No. 158 (Emerald Park). L'infrastructure qui sera construite grâce à ce financement permettra au développement de suivre son cours dans le secteur et assurera une solide base économique pour la collectivité. »

- Stan Capnerhurst, Vice-président de la WCRM158 Wastewater Management Authority et conseiller de la Div. 2 de la MR d'Edenwold No. 158

