Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan appuient une nouvelle station de traitement des eaux usées...

...qui desservira la MR de Frenchman Butte, le village de Paradise Hill et la ville de St. Walburg

MR DE FRENCHMAN BUTTE NO. 501, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 31 jan. 2017) - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement des eaux usées fiables et modernes. Ces investissements permettent de maintenir le bien-être des résidents, de protéger les cours d'eau de la province et de préserver les écosystèmes locaux.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan ont annoncé l'octroi d'un financement pour une nouvelle station de traitement des eaux usées dans la municipalité rurale de Frenchman Butte. La construction d'un nouvel étang d'épuration à un endroit centralisé permettra de mieux desservir les résidents de cette municipalité du centre-ouest, de même que le village de Paradise Hill et la ville de St. Walburg. Cette nouvelle infrastructure améliorera aussi la fiabilité et le rendement de la collecte et du traitement des eaux usées dans le secteur et protégera l'environnement local. La nouvelle station pourra également répondre à une future croissance démographique puisque sa capacité sera deux fois plus grande que celle du système actuel.

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan allouent chacun un montant maximal de 4 166 667 $ à ce projet. La municipalité rurale de Frenchman Butte No. 501 sera chargée d'assumer tous les coûts restants du projet, coûts qu'elle partagera avec le village de Paradise Hill et la ville de St. Walburg. Le total des coûts admissibles du projet s'élève à 12,5 millions de dollars.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans des infrastructures modernes qui répondent aux besoins de nos collectivités, appuient la classe moyenne et font en sorte que le Canada demeure le meilleur endroit au monde où vivre, travailler et élever une famille. Cet investissement important à Frenchman Butte permettra de protéger l'environnement local, de fournir des services de traitement des eaux usées fiables aux résidents des collectivités, ainsi que de soutenir la croissance démographique et le développement des entreprises dans la région. »

- L'honorable Ralph Goodale, Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan s'est engagé à investir dans les infrastructures locales, et nous sommes fiers d'allouer plus de 4,1 millions de dollars à cet important projet. La province aimerait remercier les dirigeants de ces collectivités pour tout le travail qu'ils accomplissent pour faire des projets comme celui-ci une réalité. »

- L'honorable Donna Harpauer, Ministre des Relations gouvernementales et ministre responsable des Premières Nations, des Métis et des Affaires du Nord

« Grâce au financement fédéral et provincial annoncé aujourd'hui, les partenaires de la municipalité rurale de Frenchman Butte No. 501, de la ville de St Walburg et du village de Paradise Hill se réjouissent de la construction d'un étang d'épuration aéré régional et des installations connexes qui répondront aux besoins de ces municipalités en matière de traitement des eaux usées, et ce, d'une manière respectueuse de l'environnement pendant de nombreuses années. »

- Bonnie Mills Midgley, Préfète de la municipalité rurale de Frenchman Butte No. 501, Au nom des partenaires chargés du projet municipal

Liens connexes

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/sk-fra.html

Projets nationaux et régionaux - Volet Infrastructures provinciales-territoriales (PNR-VIPT) : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nrp-pnr-prog-fra.html

Twitter : @INFC_fra

Site web : Infrastructure Canada