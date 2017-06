Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan font équipe avec Habitat pour l'humanité pour la construction d'une maison à Yorkton

YORKTON, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 27 juin 2017) - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan travaillent en partenariat avec Habitat pour l'humanité à Yorkton afin d'offrir à une autre famille saskatchewanaise dans le besoin un logement sûr et de qualité.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que Terry Dennis, député provincial de Canora-Pelly, au nom de l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, ont inauguré aujourd'hui les travaux de construction de la nouvelle maison d'Habitat pour l'humanité.

Faits en bref :

Située au 222, avenue Betts, la maison de plain-pied de trois chambres aura une superficie d'environ 94 mètres carrés (1 008 pieds carrés).





Par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont versé conjointement 50 000 $ pour la construction de la maison aux termes de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) 2014-2019.





L'engagement total de la Province envers Habitat pour l'humanité atteint 9,8 millions de dollars depuis mars 2009. De ce montant, les gouvernements fédéral et provincial ont investi 2 millions de dollars, grâce au Fonds consacré à l'infrastructure sociale, aux termes des deux ententes les plus récentes à avoir été conclues entre la Saskatchewan et Habitat pour l'humanité.





Cet investissement appuie l'objectif de la stratégie de réduction de la pauvreté de la Saskatchewan qui consiste à veiller à ce que les résidents de la province aient accès à des logements abordables, sûrs et stables.





Le modèle novateur d'intervention d'Habitat pour l'humanité offre aux familles la chance de stabiliser leurs conditions de logement et d'atteindre leur objectif d'accession à la propriété. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat pour l'humanité consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres logements d'Habitat. Pour en savoir plus sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan, consultez le site www.habitat.ca.





Citations :

« Le gouvernement du Canada est heureux de travailler de nouveau avec Habitat pour l'humanité pour venir en aide aux familles canadiennes. Notre gouvernement a collaboré étroitement avec cette organisation à travers le Canada et en Saskatchewan pour veiller à ce que ceux qui en ont besoin aient accès à un logement sûr et abordable. Nous sommes très heureux de voir une famille méritante de Yorkton profiter de l'excellente collaboration entre le gouvernement du Canada et Habitat pour l'humanité. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« L'inauguration de ces travaux marque un tournant pour une autre famille saskatchewanaise qui avait cruellement besoin d'un logement. Notre gouvernement et ses partenaires sont heureux de travailler ensemble pour aider cette famille à réaliser son rêve d'être propriétaire de son logement. Des projets comme celui-ci sont une excellente occasion d'unir nos efforts pour faire progresser les choses dans les collectivités de la province, ce qui soutiendra le dynamisme de la Saskatchewan. »

- Terry Dennis, député provincial de Canora-Pelly, au nom de l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Nous sommes très fiers d'entreprendre la construction de notre septième maison à Yorkton. La raison d'être d'Habitat pour l'humanité est de rendre possible l'accès à la propriété à un coût abordable à des familles à faible revenu qui travaillent fort. Nous sommes ravies qu'une autre famille vivra une expérience inoubliable en travaillant à la construction de leur maison avec les membres de la section de Yorkton et leurs partenaires de la collectivité. Nous avons hâte de les accueillir chez eux en 2018! »

- Kelly Holmes-Binns, présidente et chef de la direction, Habitat pour l'humanité Regina

Liens connexes :

