Les gouvernements du Canada et de l'Ile-du-Prince-Edouard annoncent un investissement dans le logement

CHARLOTTETOWN, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD--(Marketwired - 26 mai 2017) - Au cours de la prochaine année, plus de 7 millions de dollars seront investis dans le logement social et le logement abordable pour les aînés, les femmes et les enfants de l'ensemble de l'Île-du-Prince-Édouard. Le financement s'inscrit dans le cadre l'Entente conjointe Canada - Île-du-Prince-Édouard concernant l'Investissement dans le logement abordable. Cet investissement contribuera à assurer la durabilité des logements sociaux et permettra d'offrir des logements à ceux qui en ont le plus besoin.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Sean Casey, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député fédéral de Charlottetown, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que par l'honorable Wade MacLauchlan, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref :

Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard investiront au total 7,2 millions de dollars dans des logements de transition pour les victimes de violence familiale et dans les logements sociaux et abordables pour les familles et les aînés.

Cela comprend :

5,2 millions de dollars qui seront affectés à la production de 50 nouveaux logements pour aînés;

1,02 million de dollars pour la rénovation de logements existants destinés aux familles et aux aînés;

946 000 $ pour des logements de transition pour les habitants de l'Île les plus vulnérables, notamment les victimes de violence familiale et les enfants trop âgés pour relever des services de protection de l'enfance.

Les demandes de propositions seront publiées après la tenue de consultations additionnelles auprès des partenaires communautaires.

Les appels d'offres pour les projets de rénovation seront lancés et se poursuivront lorsque d'autres projets seront annoncés.

Citations :

« Par ses investissements dans le logement abordable, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à l'Île-du-Prince-Édouard, et partout au pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. »- Sean Casey, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député fédéral de Charlottetown

« À titre de plus important propriétaire-bailleur de la province, le gouvernement comprend les besoins des habitants de l'Île en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui réaffirme notre engagement à offrir des logements sûrs, abordables et de qualité à ceux qui en ont le plus besoin. Nous continuerons d'investir afin d'aider à répondre aux besoins actuels et futurs des habitants de l'Île. J'ai hâte de travailler avec les organismes communautaires et les municipalités et de constater que cet investissement améliore les logements sociaux existants sur l'Île et favorise la création de nouveaux logements. Les logements sociaux pour les aînés et les familles soutiennent nos gens les plus vulnérables, améliorent leur bien-être et aident à bâtir des communautés plus dynamiques, particulièrement dans les régions rurales de l'Île-du-Prince-Édouard. » - L'honorable Tina Mundy, ministre de la Famille et des Services sociaux et ministre responsable des aînés et députée provinciale de Summerside - St. Eleanors

« Nous sommes heureux de constater que des améliorations sont apportées à nos immeubles. Mon époux et moi sommes chanceux d'avoir trouvé un endroit qui convient à nos besoins et nous permet de demeurer ensemble. Notre complexe ressemble à une communauté et toutes les personnes ont été très accueillantes. J'ai un chien d'assistance et nous devons trouver un appartement qui dispose des services de soutien nécessaires. Je pense que c'est important que le gouvernement investisse dans nos aînés, et les rénovations à venir nous offrent la tranquillité d'esprit, en ce sens que nous serons en mesure de demeurer ici pendant de nombreuses années encore. » - Cathy MacGillivary, résidente du Park Royal Seniors Housing Complex

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642 ou visitez le www.schl.ca.

