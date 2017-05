Les Gouvernements du Canada et de l'Ontario célèbrent la création de logements abordables dans le nord-ouest de l'Ontario

THUNDER BAY, ONTARIO--(Marketwired - 23 mai 2017) - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario célèbrent aujourd'hui l'inauguration du 1100, rue Donald Est, qui ajoute huit logements abordables à Thunder Bay.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et députée fédérale de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et l'honorable Bill Mauro, ministre des Affaires municipales et député provincial de Thunder Bay-Atikokan, au nom de l'honorable Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté, ont participé à l'événement aujourd'hui. Adam Vaghan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, de même que Don Rusnak, député fédérale de Thunder Bay-Rainy River, et Keith Hobbs, maire de Thunder Bay, y ont également participé.

L'annonce faite sur la rue Donald comprenait la célébration d'autres initiatives de logement abordable touchant Thunder Bay, Sioux Lookout, Fort Frances et Red Lake. Ces aménagements procurent à 187 familles du nord-ouest de l'Ontario un logement sûr et abordable bien à elles.

L'ensemble du 1100, rue Donald Est, a bénéficié d'un financement fédéral-provincial conjoint de 383 183 $ dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable. Les contributions fédérales et provinciales pour les huit logements de l'ensemble dont on parle aujourd'hui ont totalisées près de 10,8 millions de dollars.

On a aussi célébré les projets suivants aujourd'hui :

L'ensemble Sister Leila Greco Apartments, au 300, rue Lillie, à Thunder Bay, a reçu 6,6 millions de dollars pour 132 logements abordables destinés aux aînés

L'ensemble de 20 logements abordables, du 410-412, avenue Victoria Est, à Thunder Bay, a reçu quelque 1,5 million de dollars. Huit logements sont conçus pour des personnes à mobilité réduite.

L'ensemble de six logements abordables pour des familles autochtones de la Wahkaihganun Futures Corporation, de Fort Frances, a bénéficié de plus de 1 million de dollars.

L'ensemble de 10 logements abordables pour des familles autochtones situé au 9, Millar Drive, à Sioux Lookout, a reçu 495 914 $.

L'ensemble de huit logements abordables situé du 277, rue Pearl, à Thunder Bay, a reçu 383 182 $.

Deux logements abordables pour familles autochtones situés au 14, Gustafson Crescent, à Red Lake, ont bénéficié de 318 416 $.

Un logement abordable destiné à une famille autochtone et situé au 46, chemin Lassie, à Red Lake, a bénéficié de 131 584 $.

« Le logement abordable est la pierre angulaire des collectivités saines et sûres. Notre gouvernement croit que tous les Canadiens méritent d'avoir accès à un logement abordable et de taille convenable. Ces investissements aideront les gens du Nord de l'Ontario à trouver un logement qui répond à leurs besoins. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et députée fédérale de Thunder Bay-Supérieur-Nord

« Par ses investissements effectués dans le logement abordable, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à Thunder Bay, et partout au pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. » - Don Rusnak, député fédéral de Thunder Bay-Rainy River

« Chaque membre de notre collectivité profite des investissements dans le logement abordable dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Lorsqu'une personne a son propre chez-soi, elle peut centrer ses efforts sur d'autres aspects de sa vie, ce qui rend nos familles et notre province plus fortes. » - Bill Mauro, député provincial de Thunder Bay-Atikokan

« Fournir un logement sûr et abordable aux personnes dans le besoin a été une priorité pour la Ville de Thunder Bay. L'investissement fourni par les gouvernements fait une grande différence dans la vie des résidents qui feront de ces immeubles leur chez-soi. » - Keith Hobbs, maire de Thunder Bay

« Le Conseil d'administration des services sociaux du district de Thunder Bay est déterminé à fournir des logements abordables de bonne qualité et bien situés dans le district de Thunder Bay. Nos deux nouveaux immeubles de huit logements, situés près des noyaux urbains nord et sud de Thunder Bay, sont excellents sur le plan de l'efficacité énergétique et la durabilité et répondent à des besoins importants actuels en matière de logements abordables destinés aux personnes seules non âgées de notre collectivité. » - Bob Katajamaki, président du conseil, Conseil d'administration des services sociaux du district de Thunder Bay

- La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour de plus amples renseignements, veuillez composer 1-800-668-2642 ou visitez le www.schl.ca.

- L'investissement dans les programmes de logement abordable fait partie du plan de l'Ontario pour créer des emplois, faire croître l'économie et aider les gens dans leur vie quotidienne. Depuis 2003, la Province a engagé plus de 5 milliards de dollars pour financer le logement abordable, ce qui a contribué à créer plus de 22 000 logements locatifs abordables et à financer plus de 335 000 réparations et améliorations dans des logements sociaux et abordables. La Province fournit en outre de l'aide pour payer les loyers et verser la mise de fonds à plus de 93 000 ménages dans le besoin. Ces investissements complètent les engagements pris dans le cadre de la récente mise à jour de la Stratégie ontarienne à long terme de logement abordable, et appuient son objectif de mettre fin à l'itinérance chronique d'ici 2025. Pour obtenir davantage de renseignements sur le logement abordable en Ontario, visitez le site ontario.ca/logementabordable.

