Les gouvernements du Canada et de l'Ontario célèbrent la création de logements abordables à Brantford et Simcoe

BRANTFORD, ONTARIO--(Marketwired - 19 juin 2017) - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont donné aujourd'hui le coup d'envoi aux travaux de construction, à Brantford, d'un ensemble de logements abordables pour aînés.

Chris Ballard, ministre ontarien du Logement et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté, en a fait l'annonce aujourd'hui, en présence d'un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Chris Friel, maire de la Ville de Brantford, a également participé à cette annonce.

Une fois terminé, le nouvel immeuble complétera le complexe de la John Noble Home en ajoutant à Brantford 45 logements abordables pour personnes âgées. L'ensemble a bénéficié d'un financement fédéral-provincial conjoint de plus de 7,2 millions de dollars dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

La création d'un certain nombre d'autres ensembles de logements abordables à Brantford et à Simcoe a également été soulignée aujourd'hui, parmi lesquels :

Seize logements abordables destinés à des personnes et des familles autochtones dans l'ensemble Hotinohsioni, situé au 144, rue Henry à Brantford, ont reçu plus de 2,3 millions de dollars.





Quatre logements abordables à Brantford, ont reçu 584 096 $; un logement est accessible et un autre est réservé aux survivants de situations de violence familiale.





Six logements abordables faisant partie des Kent Park Community Homes, au 364, rue Queen Nord à Simcoe, ont bénéficié d'une somme des 560 000 $.





Quatorze logements abordables faisant partie des Sunfield Homes, au 410, rue Queen Sud à Simcoe, se sont vu accorder près de 1,3 million de dollars.





« Par ses investissements effectués dans le logement abordable, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, en Ontario, et partout au pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Nous investissons pour les gens de collectivités de partout en Ontario. Nous accordons la priorité aux choses qui comptent pour eux. Et peu de choses importent plus que d'avoir un toit au-dessus de la tête. En tant que gouvernement, nous nous devons de veiller à ce que chacun dispose d'un chez-soi. - Chris Ballard, ministre ontarien du Logement et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté

« Dans la ville de Brantford, l'économie et le marché de l'habitation sont robustes. Mais nous sommes conscients que certains membres de notre collectivité nécessitent un important soutien. Les nouveaux ensembles contribueront à accroître l'offre de logements abordables, stables et sûrs dans notre ville. Avec nos partenaires fédéraux et provinciaux, nous nous sommes engagés à proposer davantage de possibilités aux personnes qui en ont le plus besoin afin qu'elles puissent se bâtir une vie meilleure, pour elles-mêmes et leur famille. » - Chris Friel, maire de la Ville de Brantford

« Nous sommes très fiers de nos collectifs d'habitation qui offrent des logements abordables longtemps attendus dans la Ville de Brantford et le comté de Brant. Nous ne faisons pas que construire du logement abordable. Nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes et plus saines grâce à des logements abordables qui respectent l'environnement, qui sont viables sur le plan financier et qui embellissent les quartiers. » - Josephine Atanas, directrice générale de la Santé publique, de la Sécurité et des Services sociaux, Ville de Brantford

- La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez 1-800-668-2642 ou visitez le www.schl.ca.

- L'investissement dans les programmes de logement abordable fait partie du plan de l'Ontario pour créer des emplois, faire croître l'économie et aider les gens dans leur vie quotidienne. Depuis 2003, la province a engagé plus de 5 milliards de dollars pour financer le logement abordable, ce qui a contribué à créer plus de 22 000 logements locatifs abordables et à financer plus de 335 000 réparations et améliorations dans des logements sociaux et abordables. La Province fournit en outre de l'aide pour payer les loyers et verser la mise de fonds à plus de 93 000 ménages dans le besoin. Ces investissements s'ajoutent aux engagements pris dans le cadre de la récente mise à jour de la Stratégie ontarienne à long terme de logement abordable et appuient l'objectif de la province visant à éliminer l'itinérance chronique d'ici 2025. Pour obtenir davantage de renseignements sur le logement abordable en Ontario, visitez le site ontario.ca/logementabordable.

