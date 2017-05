Les gouvernements du Canada et de l'Ontario inaugurent de nouveaux logements abordables à Guelph et dans le comté de Wellington

GUELPH, ONTARIO--(Marketwired - 26 mai 2017) - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario sont fiers d'annoncer l'inauguration de nouveaux logements abordables pour les jeunes mères de Guelph et du comté de Wellington. La Michael House, située au 187, rue Bristol, à Guelph, offre huit logements abordables.

Lloyd Longfield, député fédéral de Guelph, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Liz Sandals, députée provinciale de Guelph, au nom de l'honorable Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Denis Lever, président du conseil du comté de Wellington, a également participé à l'événement.

Faits en bref :

Cette initiative permettra d'offrir des logements en milieu de soutien à de jeunes mères et leurs enfants, en plus du programme d'hébergement existant de la Michael House destiné aux jeunes filles enceintes et aux nouvelles mamans.

Les résidentes de ces huit logements en milieu de soutien auront accès à une travailleuse de soutien dévouée de même qu'au soutien continu du personnel bienveillant et qualifié de la Michael House.

Un logement est accessible, ce qui améliore davantage la capacité de la Michael House à servir la communauté.

Dans le cadre de l'événement, on a également célébré l'ensemble de logements abordables situé au 169, rue Gordon, à Fergus, qui a bénéficié de 8 millions de dollars pour l'aménagement de 55 logements abordables.

Le comté de Wellington a versé plus de 5,68 millions de dollars (à confirmer) pour ces deux projets.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les familles et les personnes seules. Le logement abordable est essentiel pour aider les jeunes familles à partir du bon pied. En augmentant les espaces, on aide les organismes comme Michael House à poursuivre le merveilleux travail qu'ils font à Guelph. Je suis enthousiaste à l'idée que notre gouvernement investisse dans une Stratégie nationale sur le logement pour aider les jeunes, les jeunes familles et les aînés. » - Lloyd Longfield, député fédéral de Guelph

« Les gens de Michael House font du très bon travail pour fournir des logements indispensables et pour soutenir les mères monoparentales après la naissance de leurs enfants. L'ensemble de Fergus offre des logements abordables à des personnes de Wellington centre, et ce, sans tenir compte du milieu d'où ils viennent. Je suis très heureuse que nous puissions financer des initiatives comme celles-là, en fournissant les fondements non seulement pour renforcer notre système de logement en Ontario, mais également pour répondre aux besoins locaux. » - Liz Sandals, députée provinciale de Guelph

« Au nom de la ville de Guelph, je souhaite remercier le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario pour ce financement, qui aidera à accroître l'offre de logements abordables indispensables à Guelph et dans Wellington. Le logement est le fondement de beaucoup de choses - la possibilité de trouver un emploi, la capacité d'élever une famille et de jouir de la sécurité et de la stabilité dans notre collectivité. Cet investissement aura un effet d'entraînement positif sur tous ces aspects. » - Cam Guthrie, maire de la ville de Guelph

« Grâce aux investissements dans des ensembles de logements abordables comme Michael House et Webster Place, le comté de Wellington travaille à renforcer nos collectivités et à aider les personnes à trouver et garder un endroit sûr et abordable où ils se sentiront vraiment chez eux. L'inauguration de ces collectifs d'habitation aidera à répondre aux besoins importants dans le territoire desservi par Guelph et Wellington, en plus de soutenir les objectifs décrits dans le Plan décennal de logement et de lutte contre l'itinérance du comté de Wellington. » - Dennis Lever, président du conseil du comté de Wellington

« L'accès à un logement abordable de qualité est essentiel au bien-être des jeunes familles. Notre organisme, la collectivité et les jeunes familles sont reconnaissants des fonds qui ont été versés dans le cadre de l'IDLA pour aider à construire la Michael House. Nous voyons de jeunes mères bâtir un avenir pour elles-mêmes et leurs enfants qui repose sur le fait qu'ils ont un logement sûr où ils peuvent obtenir en tout temps du soutien lorsqu'ils ont besoin d'aide pour donner le meilleur d'eux-mêmes. » - Rosemarie Coombs, directrice générale de Michael House

Liens connexes

- La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642 ou consultez le site www.schl.ca.

- L'investissement dans les programmes de logement abordable fait partie du plan de l'Ontario pour créer des emplois, faire croître l'économie et aider les gens dans leur vie quotidienne. Depuis 2003, la province a engagé plus de 5 milliards de dollars pour financer le logement abordable, ce qui a contribué à créer plus de 22 000 logements locatifs abordables et à financer plus de 335 000 réparations et améliorations dans des logements sociaux et abordables. La Province fournit en outre de l'aide pour payer les loyers et verser la mise de fonds à plus de 93 000 ménages dans le besoin. Ces investissements complètent les engagements pris dans le cadre de la récente mise à jour de la Stratégie à long terme de logement abordable de l'Ontario, et appuie son objectif de mettre fin à l'itinérance d'ici 2025. Pour obtenir davantage de renseignements sur le logement abordable en Ontario, visitez le site ontario.ca/logementabordable.

