Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent dans le transport en commun de Thunder Bay

47 nouveaux projets vont bénéficier du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun en Ontario

THUNDER BAY, ONTARIO--(Marketwired - 16 jan. 2017) - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario effectuent des investissements qui stimuleront la création d'emploi et la croissance de la classe moyenne tout en forgeant de solides bases pour un avenir économique solide et durable. Ces investissements contribueront à assurer des services de transport en commun efficaces, abordables et durables qui permettront aux Canadiens de se rendre en toute sécurité et à l'heure au travail, à l'école ainsi qu'à toute autre activité.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des collectivités, et l'honorable Michael Gravelle, ministre du Développement du Nord et des Mines, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, ont annoncé 21 projets qui profiteront à Thunder Bay et ont récemment été approuvés dans le cadre du Fonds pour les infrastructures de transport en commun (FITC). Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 % du financement pour ces projets, soit un peu plus de 6 millions de dollars; la municipalité fournira le reste du financement.

La Ville de Thunder Bay verra le renouvellement de son parc de véhicules de transport en commun, entre autres l'achat d'autobus diesel et d'autobus spécialisés, ce qui améliorera l'accès et la sécurité pour tous les passagers. Dans toute la ville, des améliorations seront apportées aux arrêts d'autobus et aux abribus pour les rendre plus accessibles, et les installations de transport en commun seront modernisées. On procèdera notamment à la construction d'un sentier polyvalent, d'une nouvelle piste cyclable et des passages pour piétons.

La ministre Hajdu et le ministre Gravelle ont aussi annoncé 26 autres projets de transport en commun en Ontario - qui profiteront à 7 autres collectivités - ce qui, les projets de Thunder Bay compris, porte à plus de 8,46 millions de dollars le financement fédéral au titre du FITC.

Ces investissements font partie de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario qui a été annoncée le 23 août 2016 et s'ajoutent aux 168 projets de transport en commun annoncés ce jour-là. À ce jour, 215 projets de transport en commun ont été approuvés en Ontario au titre du FITC

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît à quel point il est important de disposer d'infrastructures de transport en commun efficaces et abordables pour la croissance de la classe moyenne et pour permettre aux enfants de se rendre à l'école, aux employés de se rendre au travail, aux aînés d'accéder aux services dont ils ont besoin à l'heure et leur permettre de rentrer chez eux rapidement après une longue journée. Nous sommes très heureux d'annoncer de nouveaux projets de transport en commun, ici à Thunder Bay et dans tout l'Ontario; ils aideront à rendre les municipalités plus fortes, plus inclusives et plus durables, tout en s'assurant que les collectivités canadiennes demeurent parmi les meilleurs endroits au monde où vivre, travailler et élever une famille. »

L'honorable Patty Hajdu,

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main d'œuvre et du Travail

Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce partenariat entre l'Ontario, nos municipalités et le gouvernement fédéral appuie les investissements sans précédent dans les infrastructures que notre gouvernement réalise déjà dans le cadre de notre plan économique visant les emplois et la croissance. Les projets appuyés dans le cadre de cette nouvelle entente avec Thunder Bay, et partout dans la province, amélioreront l'expérience de transport en commun pour les utilisateurs, en plus d'appuyer l'économie à faible émission de carbone pour les décennies à venir. »

L'honorable Michael Gravelle,

Ministre du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario,

Au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« À la Ville de Thunder Bay, nous sommes heureux de recevoir les 6 millions de dollars de financement pour nos projets liés au transport en commun. Nous sommes reconnaissants de l'engagement du gouvernement fédéral, qui a un effet de levier sur les investissements de la province de l'Ontario et de la municipalité, et qui nous permet d'améliorer le service de transport en commun auquel les résidents se fient au quotidien et de franchir une étape de plus pour devenir une ville totalement connectée et durable. »

Keith Hobbs, maire de Thunder Bay

Faits en bref

Ce financement fait partie de la Phase I d'Investir dans le Canada, le plan sans précédent du gouvernement du Canada visant à appuyer les infrastructures publiques dans l'ensemble du pays.

Dans le cadre du plan d'infrastructure à long terme, le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

L'Ontario fait les plus importants investissements en infrastructure de son histoire dans les hôpitaux, les écoles, le transport en commun, les routes et les ponts. Pour en apprendre davantage sur ce qui se passe dans votre collectivité, rendez-vous sur la page Ontario.ca/ON RENFORCE.

Liens connexes

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/on-fra.html

Fonds pour l'infrastructure de transport en commun : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/ptif-fitc-fra.php

Bâtir l'Ontario : plan d'infrastructure : https://www.ontario.ca/fr/page/batir-lontario

Twitter : @INFC_fra

Web : Infrastructure Canada

DOCUMENT D'INFORMATION

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario annoncent le financement de 47 nouveaux projets de transport en commun en Ontario

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont approuvé une nouvelle liste de projets de transport en commun dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure du transport en commun (FITC), qui est conçu pour répondre aux principales priorités en matière d'infrastructure en mettant l'accent sur la réparation et la modernisation des installations existantes et des actifs.

Le gouvernement du Canada octroie 1,49 milliard de dollars au gouvernement de l'Ontario au titre du FITC, et il peut financer jusqu'à 50 % des coûts admissibles des projets.

Les projets suivants dans huit municipalités ont maintenant été approuvés aux fins d'un financement fédéral s'élevant à un total de plus de 8,46 millions de dollars. Le gouvernement provincial et les municipalités fourniront le reste du financement.

Ces projets s'ajoutent aux 168 projets annoncés le 23 août 2016 pour l'Ontario dans le cadre du FITC.