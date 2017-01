Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest investissent dans l'aménagement d'une route d'accès toutes saisons à Canyon Creek et d'autres améliorations routières

NORMAN WELLS, TERRITOIRES DU NORD-OUEST--(Marketwired - 5 jan. 2017) - Une économie florissante requiert des investissements stratégiques dans des infrastructures de transport qui permettent d'assurer le déplacement efficace des biens et des personnes. Les investissements dans des infrastructures de transport modernes aident aussi à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des résidents du Nord.

Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont annoncé aujourd'hui un financement de 20 millions de dollars pour la construction d'une route d'accès toutes saisons de 14 kilomètres entre Norman Wells et Canyon Creek. Le projet consiste aussi à construire 5 kilomètres de routes dans les environs de Canyon Creek.

Cet investissement procurera de nombreux avantages aux collectivités locales. Il permettra d'améliorer la capacité de transporter des marchandises et de l'équipement partout dans la région, tout en aidant à créer des nouvelles possibilités de développement des entreprises dans la région de Sahtu. Le réseau routier élargi permettra aussi d'augmenter la fiabilité de l'expédition des biens essentiels et de faciliter l'accès aux aires de chasse et de pêche traditionnelles. Les résidents, les entreprises et les entrepreneurs du hameau de Tulita et de la Ville de Norman Wells profiteront tout particulièrement des possibilités commerciales et des possibilités d'emplois qui découleront du projet. De plus, grâce à la formation qui sera offerte, ce projet augmentera la capacité des résidents locaux et des entreprises à soutenir de futurs projets de construction.

« Les routes sécuritaires et efficaces jouent un rôle essentiel pour ce qui est d'encourager l'activité économique, de faciliter le commerce et de créer de bons emplois bien rémunérés pour les gens de la classe moyenne dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest, et ici à Norman Wells. La nouvelle route d'accès et les travaux connexes d'amélioration du réseau routier favoriseront les possibilités d'emploi pour les résidents de la région de Sahtu, en plus de favoriser l'acquisition de nouvelles compétences dans le domaine de la construction, de faciliter l'accès aux sites traditionnels de chasse et de pêche, et de répondre aux besoins des entreprises du secteur en matière de transports. Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les Territoires du Nord-Ouest pour s'assurer de réaliser des investissements judicieux dans les infrastructures, afin de favoriser la croissance économique et de répondre aux priorités locales sur le plan des infrastructures. »

Michael McLeod, Député des Territoires du Nord-Ouest

Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Veiller à ce que les résidents du Nord aient accès à de bons emplois pour la classe moyenne doit constituer une priorité pour nos gouvernements. Pour remplir cet engagement, on doit adopter une vision claire pour le Nord et s'engager à investir dans les T.N.-O. et ses habitants. Les investissements dans les infrastructures de transport, comme la route d'accès toutes saisons de Canyon Creek, constituent l'une des mesures que les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest prennent pour travailler ensemble dans le but de soutenir la durabilité économique et la création d'emplois dans les collectivités du Nord, et plus précisément dans la région de Sahtu. »

L'honorable Wally Schumann, Ministre des Transports

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

La route d'accès de Canyon Creek constituera une autre étape de la construction de la route de la vallée du Mackenzie. Elle remplacera l'actuelle route d'hiver qu'on construit chaque année entre Norman Wells et Canyon Creek.

Ce projet offrira des possibilités de formation pour environ 12 apprentis et 16 conducteurs d'équipement lourd, ainsi que des possibilités d'emplois pour 50 personnes durant la construction et les travaux d'amélioration routière.

Le gouvernement du Canada alloue jusqu'à 15 millions de dollars à ce projet dans le cadre du Fonds des petites collectivités. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fournit les 5 millions de dollars restants pour ce projet.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars en financement d'infrastructure sur 12 ans pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures du transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

