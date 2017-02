Les gouvernements du Canada et du Nunavut investissent dans un nouveau centre correctionnel et de ressourcement à Iqaluit

IQALUIT, NUNAVUT--(Marketwired - 1 fév. 2017) - Investir dans les infrastructures sociales, la formation et le développement des compétences crée des possibilités et aide à faire croître l'économie du Nord. Les gouvernements du Canada et du Nunavut investissent dans un nouveau centre correctionnel qui permettra d'accroître la sécurité, d'améliorer les soins aux détenus et d'améliorer la formation professionnelle.

Peter Schiefke, secrétaire parlementaire du premier ministre (Jeunesse), au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Keith Peterson, ministre de la Justice du Nunavut, et l'honorable Joe Savikataaq, ministre des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 75,8 millions de dollars pour le centre correctionnel et de ressourcement Qikiqtani à Iqaluit.

La première phase du projet consiste à construire une nouvelle unité à sécurité maximale de deux étages. La deuxième phase consistera à rénover l'installation actuelle (anciennement connue sous le nom de Centre correctionnel de Baffin) de manière à créer deux unités résidentielles à sécurité moyenne ainsi que des aires pour les programmes et le counselling. Une fois les travaux terminés, l'installation pourra abriter 112 lits et répondra aux normes de sécurité modernes, ce qui augmentera la sécurité du personnel et des détenus. Le Centre offrira aussi aux détenus des services culturellement appropriés, de même que de la formation professionnelle afin de les aider à être des membres productifs de leurs communautés lors de leur réinsertion et ainsi diminuer les probabilités de récidive.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'investir dans des infrastructures qui favorisent des collectivités sûres, cohésives et dynamiques. De concert avec nos partenaires inuits et territoriaux, nous nous sommes engagés à veiller à ce que les collectivités nordiques obtiennent l'appui dont elles ont besoin pour faire croître l'économie et répondre aux priorités en matière d'infrastructure locale. L'investissement dans le centre correctionnel et de ressourcement Qikiqtani permettra d'augmenter la sécurité du public et aidera à assurer la réintégration efficace et sécuritaire des détenus dans les collectivités. »

- Peter Schiefke, député de Vaudreuil - Soulanges, Québec, Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le centre correctionnel et de ressourcement Qikiqtani fournira au personnel et aux détenus une installation moderne et sécuritaire à Iqaluit. Le centre augmentera les possibilités d'avoir accès à des programmes et à des services de réhabilitation additionnels pour les contrevenants ici au Nunavut. Le gouvernement du Nunavut est fier d'être un partenaire dans le cadre de ce projet prioritaire dont l'objectif est de s'assurer que les contrevenants sont logés d'une manière culturellement appropriée, sécuritaire et compatissante, ce qui les aidera à retourner dans leurs communautés à leur libération. »

- L'honorable Keith Peterson, Ministre de la Justice du Nunavut

« Les investissements dans des installations comme le centre correctionnel et de ressourcement Qikiqtani nous donnent la possibilité d'offrir des solutions aux Nunavummiuts de nos communautés. Le gouvernement du Nunavut reconnaît ce besoin et est heureux de cet important projet. »

- L'honorable Joe Savikataaq, Ministre des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

La construction du centre correctionnel et de ressourcement Qikiqtani devrait débuter en juillet 2018, et les deux phases devraient être terminées d'ici novembre 2020, à un coût total évalué à 75 800 000 $.

Le gouvernement du Canada fournira un montant maximal de 56 625 000 $ pour ce projet dans le cadre du Fonds des petites collectivités.

Le gouvernement du Nunavut fournira le reste du financement, soit 19 175 000 $.

