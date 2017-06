Les gouvernements du Canada et du Québec appuient la construction de logements abordables pour les familles autochtones à Val-d'Or

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 21 juin 2017) - En cette Journée nationale des Autochtones, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or souligne la mise en chantier de l'ensemble résidentiel Kijaté. Ce projet de 24 logements, construit à l'intention de la communauté autochtone, est attendu depuis longtemps. Il fournira des logements sûrs, convenables et abordables à des familles vivant différentes difficultés. Située dans le centre urbain de Val-d'Or, cette résidence permettra à ces familles de demeurer unies tout en donnant aux enfants l'accès à de bonnes écoles et aux adultes, l'accès à de meilleures possibilités d'emploi.

Cet ensemble résidentiel a reçu un financement de plus de 2 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre de l'Entente concernant l'investissement dans le logement abordable. La Ville de Val-d'Or a aussi participé au projet en versant une contribution financière de près de 1,2 million de dollars. Kijaté a, pour sa part, contracté un prêt hypothécaire d'un peu plus de 5,5 millions de dollars qui est garanti par la Société d'habitation du Québec (SHQ).

La célébration d'aujourd'hui a été soulignée par l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et par monsieur Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est, au nom de monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à la réalisation du projet. Les ensembles de logements abordables donnent bien plus qu'un simple toit; ils améliorent la qualité de vie des résidents et contribuent au bien-être de toute la communauté. Nos investissements aident les Canadiens à améliorer leur vie, celle de leur famille et de leurs enfants. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Les répercussions d'un tel projet sont inestimables pour la communauté et le gouvernement est fier de pouvoir y contribuer. Grâce à cette résidence, 24 familles autochtones vivant différentes difficultés pourront compter sur un logement et un environnement adéquats, sains et sécuritaires pour s'épanouir et participer à la vie socio-économique de leur communauté. À l'occasion de la Journée nationale des Autochtones, je me réjouis des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à ces familles. » - M. Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est

Faits saillants

Kijaté est un ensemble de 24 logements qui permettra aux familles autochtones de demeurer unies dans un milieu qui est axé sur les liens culturels, tout en favorisant leur autonomie.

Plusieurs logements bénéficient d'aménagements permettant d'accueillir des familles nombreuses.

Les futurs locataires profiteront du programme Supplément au loyer, qui leur permet de payer un loyer correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide financière additionnelle de plus de 413 000 $ sur cinq ans sera assumée par la SHQ (90 %) et la Ville de Val-d'Or (10 %).

Le Secrétariat aux affaires autochtones a accordé une aide financière totalisant 150 000 $.

Un montant de près de 65 000 $ a été consenti par le Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles afin que le bâtiment obtienne la certification Novoclimat.

Liens connexes

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, veuillez composer le 1-800-668-2642 ou consulter le site www.schl.ca.





La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 229 000 ménages québécois. Pour plus d'information sur les programmes et les services offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

