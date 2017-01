Les gouvernements du Canada et du Yukon investissent dans le pont suspendu de Ross River

ROSS RIVER, YUKON--(Marketwired - 10 jan. 2017) - Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour créer des emplois et soutenir les collectivités dans leur croissance et leur développement économique.

La deuxième phase des travaux de réparation du pont suspendu de Ross River débutera bientôt. Les résidents et les visiteurs pourront de nouveau traverser la rivière Pelly en toute sécurité grâce à la passerelle de 319 mètres.

Les gouvernements du Canada et du Yukon investissent 3 millions de dollars aux termes du Fonds des petites collectivités pour les travaux de réparation. Le gouvernement du Canada versera jusqu'à 2,25 millions de dollars pour ce projet et le gouvernement du Yukon fera une contribution de 750 000 $.

Les travaux comprennent l'installation de nouveaux escaliers, de câbles, d'ancrages et d'un nouveau tablier. Une fois les travaux terminés, cet important élément de l'histoire de la région continuera de servir de voie de transport pour les piétons, tout en favorisant l'adoption d'un style de vie sain et actif en plein air.

Ce projet d'infrastructure publique devrait être terminé avant l'été 2017.

Citations

« Les infrastructures publiques favorisent les liens entre les gens, en plus d'appuyer la création d'emplois et de renforcer le développement économique. C'est pourquoi le gouvernement du Canada offre un financement sans précédent pour les projets d'infrastructures publiques qui favoriseront la croissance de la classe moyenne et la promotion du développement durable et de la prospérité à long terme dans les collectivités du pays. Nous sommes fiers d'investir dans ce projet, qui aura un impact positif et durable sur la qualité de vie des gens de Ross River pour les décennies à venir. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Yukon a récemment rencontré la collectivité de Ross River. Le chef et le conseil, tout comme la collectivité, ont indiqué qu'ils accordaient une grande importance au pont et qu'ils appuyaient la réalisation des travaux de réparation. Nous sommes heureux à l'idée de faire équipe avec le gouvernement du Canada pour réaliser ces travaux au sein de la collectivité. Nous remercions la population de Ross River pour sa patience et son soutien pendant les réparations. »

L'honorable John Streicker, Ministre des Services communautaires, gouvernement du Yukon

Faits en bref

En 2013, une inspection du pont âgé de 70 ans a révélé que la structure courait des risques imminents de défaillance. Depuis, le pont est fermé au public.

La première phase des réparations du pont comprenait la stabilisation de la structure, y compris les tours nord et sud, au coût de 1,4 million de dollars.

Le Fonds des petites collectivités, conjointement avec la contribution du gouvernement du Yukon, fournit 342 millions de dollars pour la réalisation de projets d'infrastructure publique prioritaires dans les collectivités du Yukon.

