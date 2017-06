Les gouvernements fédéral et provincial soutiennent des ensembles de logements dans le nord de la Saskatchewan

LA LOCHE, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 12 juin 2017) - Le gouvernement du Canada et la Province de la Saskatchewan collaborent afin de renforcer des collectivités du nord de la Saskatchewan en améliorant l'abordabilité des logements et en venant en aide aux personnes seules et aux familles qui en ont le plus besoin.

Les gouvernements fédéral et provincial ont fait un investissement combiné de plus de 7 millions de dollars en vue d'appuyer différentes initiatives de logement dans les collectivités de La Loche, de l'Île-à-la-Crosse, de La Ronge et de Pinehouse Lake. Cet investissement contribuera à la production de 44 logements locatifs abordables et à la rénovation de huit logements situés dans un refuge d'urgence, et aidera à trouver des solutions aux défis qu'éprouvent ces collectivités du nord de la Saskatchewan en matière de logement.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Faits en bref :

Avec des parties prenantes du Nord, les gouvernements fédéral et provincial ont investi dans les ensembles de logements suivants afin de répondre aux différents besoins des collectivités :



Methy Housing Corporation - Plan d'action de La Loche (inauguration d'un ensemble de 14 logements abordables destinés aux personnes seules et aux familles de La Loche); Ensembles pour aînés de La Loche (annonce de financement d'un ensemble de six logements destinés aux aînés de La Loche); Maisons construites par des étudiants du Nord (deux maisons construites par les divisions scolaires participantes de La Loche et de l'Île-à-la-Crosse); Ensemble de logements du promoteur SDC Property Management destinés à des familles (inauguration de cinq logements destinés à des familles de l'Île-à-la-Crosse); La Ronge Native Womens' Council (annonce du financement d'un ajout à la maison d'hébergement pour femmes Piwapan et de rénovations à la maison d'hébergement actuelle à La Ronge); et Complexe pour aînés du promoteur Pinehouse Housing Corporation (inauguration d'un ensemble de 12 logements abordables destinés aux aînés de Pinehouse Lake).





Depuis 2007, les gouvernements fédéral et provincial ont consenti un investissement combiné de plus de 26 millions de dollars destiné au logement dans les collectivités de La Loche, de l'Île-à-la-Crosse, de La Ronge, d'Air Ronge et de Pinehouse Lake, notamment pour la production de 176 logements locatifs abordables et de 49 logements pour propriétaires-occupants, et pour des réparations dont bénéficieront 284 propriétaires-occupants, 54 locataires et huit femmes victimes de violence familiale.





La Saskatchewan Housing Corporation appuie la croissance d'un marché de l'habitation plus vigoureux dans le Nord en augmentant l'offre de logements, en offrant du soutien au logement aux personnes seules et aux familles qui en ont le plus besoin, en améliorant la planification stratégique pour le logement et en créant des occasions d'investissement dans le logement abordable pour le secteur privé.





Cet investissement appuie l'objectif de la stratégie de logement et de réduction de la pauvreté de la Saskatchewan, qui consiste à veiller à ce que les résidents de la province aient accès à des logements abordables, sûrs et stables.

Citations

« Par ses investissements dans le logement abordable, notre gouvernement contribue à bâtir des collectivités plus fortes dans le nord de la Saskatchewan en venant en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Les établissements comme ceux-ci sont plus qu'un simple toit, sûr et abordable, sous lequel on habite. Pour les occupants, ils deviendront un vrai foyer, la clé d'une vie meilleure. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Les avantages sociaux et communautaires obtenus grâce à ces initiatives de logement sont importants. Ces ensembles sont destinés à des ménages dans le besoin et respectent la promesse de notre gouvernement de rendre les collectivités plus vigoureuses et d'améliorer la qualité de vie de nos résidents du Nord. Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement du Canada, les municipalités et d'autres partenaires communautaires afin de faire de ces projets une réalité et de maintenir la vigueur de la Saskatchewan. »

- L'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation.

« La collectivité du village nordique de La Loche, est très reconnaissante du soutien financier des gouvernements fédéral et provincial consenti pour l'ensemble de 14 logements. Nous sommes heureux qu'encore une fois, Methy Housing Corporation ait su démontrer sa capacité de construire les 14 logements en ayant recours à une main-d'œuvre entièrement locale. Nous attendons avec intérêt leur soutien continu dans la production de logements indispensables pour nos résidents. »

- Robert St. Pierre, maire du village nordique de La Loche

« Le village nordique de l'Île-à-la-Crosse est reconnaissant du soutien financier reçu des gouvernements fédéral et provincial pour ces ensembles. Sans cela, nous ne pourrions pas aller de l'avant. Fournir des logements adéquats est absolument nécessaire à la santé, à la sécurité et au bien-être de nos collectivités du Nord. »

- Duane Favel, maire du village nordique de l'Île-à-la-Crosse.

« La maison d'hébergement pour femmes Piwapan fait partie intégrante de La Ronge depuis de nombreuses années et sert très bien toutes nos collectivités du Nord en procurant un refuge et du soutien d'urgence aux femmes qui sont victimes de violence familiale. Le financement que cet endroit reçoit sert aux rénovations indispensables qui permettront d'accroître l'accessibilité pour les femmes handicapées et d'agrandir l'immeuble actuel augmentant grandement sa capacité. En tant que collectivité, nous sommes reconnaissants de ce soutien financier. »

- Ron Woytowich, maire de La Ronge

« Le village nordique de Pinehouse Lake est reconnaissant du soutien fourni par les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan en vue de répondre aux besoins de logement de notre collectivité et de l'occasion qui nous est offerte de former des travailleurs et de construire un complexe dont nos aînés pourront profiter pendant des années à venir. »

- Mike Natomagan, maire du village nordique de Pinehouse Lake

