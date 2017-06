Les gouvernements fédéral et provincial soutiennent l'Oxford House Society à Regina

REGINA, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 6 juin 2017) - Le gouvernement du Canada et la Province de la Saskatchewan, ainsi que l'Oxford House Society of Regina, ont célébré aujourd'hui l'inauguration de deux maisons Oxford House à Regina. Ces maisons offriront un milieu de soutien et de transition à dix personnes qui se remettent d'un problème d'alcoolisme ou de toxicomanie et qui veulent retrouver une autonomie complète.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Faits en bref :

Par l'entremise de la SCHL et de la SHC, les gouvernements fédéral et provincial versent ensemble une contribution de près de 468 000 dollars pour les deux maisons, en vertu de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable (2014-2019).





Les logements ont été créés par l'acquisition et la rénovation de deux maisons. Grâce aux travaux de rénovation, chaque maison peut maintenant accueillir cinq adultes en cohabitation qui poursuivent une démarche de sobriété et récupèrent de leur dépendance.





Les chambres des maisons Oxford House sont louées à des personnes qui se rétablissent d'un problème de toxicomanie. Celles-ci signent une entente et s'efforcent de devenir autonomes. Le personnel de l'Oxford House Society of Regina travaille avec les membres pour élaborer et mettre en place des plans d'action ayant pour but d'améliorer la vie des membres et de les aider, au bout du compte, à devenir complètement autonomes.





Oxford House Society of Regina est un milieu autosuffisant de réadaptation pour toxicomanes dirigé de façon démocratique et offrant une démarche de rétablissement d'un problème d'alcoolisme et de toxicomanie. En plus de procurer un milieu de vie exempt de drogues et d'alcool, l'Oxford House Society of Regina s'est révélée une solution efficace et économique pour soutenir ces personnes.





Cet investissement appuie l'objectif de la stratégie de réduction de la pauvreté de la Saskatchewan, qui consiste à veiller à ce que les résidents de la province aient accès à des logements abordables, sûrs et stables. Il soutient aussi le plan d'action de la province en matière de santé mentale et de toxicomanie en venant en aide à des personnes qui se rétablissent d'une dépendance.

Citations :

« Le gouvernement du Canada est fier de s'associer à l'Oxford House Society pour améliorer l'existence de personnes qui se remettent d'un problème de dépendance et s'efforcent de retrouver leur autonomie. Nous sommes déterminés à aider les gens dans le besoin en Saskatchewan pour qu'ils puissent avoir un chez-soi sûr, et nous allons continuer de faire les investissements qui comptent vraiment dans la vie des familles. » - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Nous sommes heureux de collaborer avec nos partenaires pour investir dans des logements sûrs et des services de soutien à l'intention de personnes qui se rétablissent d'un problème de dépendance et cherchent à retrouver leur autonomie. Les deux maisons que nous inaugurons aujourd'hui répondront à leurs besoins dans un milieu sûr et bienveillant. Notre gouvernement est très fier de soutenir Oxford Housing et les personnes qui vont vivre dans ces maisons. » - L'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« L'Oxford House Society of Regina est reconnaissante envers la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Saskatchewan Housing Corporation et tous les autres bailleurs de fonds pour la confiance qu'ils ont témoignée à notre organisme en soutenant ce projet. Nous faisons tout en notre pouvoir pour renforcer nos collectivités en venant en aide aux personnes qui veulent briser le cycle de la dépendance, de la vulnérabilité et de l'itinérance. » - Blair Pope, directeur général de l'Oxford House Society of Regina

Liens connexes :

- La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642, consultez le site www.schl.ca ou suivez la SCHL sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

- En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les buts et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 750 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 15 500 logements dans l'ensemble de la province.