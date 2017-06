Les gouvernements investissent dans un projet historique d'Habitat pour humanité pour souligner le 150e du Canada

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 26 juin 2017) - Pour souligner le 150e du Canada, les gouvernements du Canada et du Manitoba investissent 1,2 million de dollars afin d'aider davantage de Manitobains à accéder à la propriété, grâce au Carter Work Project d'Habitat pour l'humanité. Doug Eyolfson, député fédéral de Charleswood-St. James-Assiniboia-Headingley et Scott Fielding, ministre de la Famille du Manitoba, ont fait l'annonce aujourd'hui de ce financement, dans le cadre de l'entente de prolongation de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

« Cette annonce est réellement sans précédent et montre la ferme résolution du gouvernement du Canada à vouloir aider les Canadiens dans le besoin à répondre à leurs besoins en matière de logement, a dit le député Eyolfson, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Notre gouvernement est fier de contribuer au plus gros projet de construction dans l'histoire d'Habitat pour l'humanité, et nous espérons poursuivre notre solide relation avec nos précieux partenaires. »

Dans le cadre du 34e Carter Work Project, 150 maisons seront construites pour le 150e du Canada du 9 au 14 juillet. L'ancien président Jimmy Carter et son épouse Rosalynn participeront à Winnipeg et à Edmonton.

« Habitat pour l'humanité offre un modèle tellement efficace d'accession à la propriété et contribue à la fierté chez les gens en leur offrant l'occasion de construire leur propre maison, a indiqué Fielding sur le site de construction à St. James. Des logements sécuritaires enjolivent la vie des gens, aident les familles à réussir et créent des communautés saines. Les Manitobains sont excités à l'idée de faire du bénévolat pour ce projet valorisant, qui vise à réduire la pauvreté et l'itinérance dans le cadre du 150e anniversaire du Canada »

Ce financement conjoint fait partie de l'entente de 90 millions dollars sur deux ans conclue en 2016 entre les gouvernements du Manitoba et du Canada par le truchement de la SCHL.

« L'engagement d'Habitat Manitoba envers le Carter Work Project est de construire 25 maisons, et nous ne pourrions pas atteindre cet objectif sans le soutien financier des gouvernements fédéral et provincial, a dit Sandy Hopkins, chef de la direction d'Habitat Manitoba. Notre investissement total pour la construction de 25 maisons s'élève à environ 6,5 millions de dollars, mais cet investissement générera, en dollars d'aujourd'hui, plus de 40 millions de dollars en valeur pour la société au cours des 50 prochaines années. »

Habitat pour l'humanité Manitoba construira 21 maisons à Winnipeg, deux à Portage la Prairie et deux à Brandon. L'organisme choisit les familles admissibles désirant faire 500 heures de bénévolat sous forme de travail dans la construction de leur maison et leur vend les maisons à une juste valeur marchande. Il détient le prêt hypothécaire à un taux d'intérêt nul, ne demande aucune mise de fonds et établit le remboursement selon un pourcentage du revenu annuel.

Depuis 1984, le Carter Work Project a attiré près de 100 000 bénévoles dans 14 pays pour la construction, la rénovation et la réparation de plus de 4 000 maisons. Les Carter ont aidé à la construction de la première maison au Canada en 1993, à Winnipeg. Visitez le site habitat.ma.ca pour en connaître davantage.

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le numéro sans frais 1-800-668-2642 ou visitez le site www.schl.ca.