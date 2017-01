Les grands projets maintiendront une forte croissance de la main-d'œuvre de la construction du Manitoba

OTTAWA, ON--(Marketwired - 31 janvier 2017) - Selon les dernières prévisions sur le marché du travail publiées par ConstruForce Canada aujourd'hui, le secteur de la construction continuera sur sa lancée, puisque de grands projets d'hydroélectricité, de lignes de transport d'électricité et de pipelines stimuleront l'emploi jusqu'à l'atteinte d'un nouveau sommet cette année, et il faudra trouver jusqu'à 9 000 nouveaux travailleurs au cours de la décennie pour suivre le rythme de la construction et des départs à la retraite des travailleurs de la génération du baby-boom.

" Cette année constitue le point culminant de deux années de forte croissance pour le secteur de la construction de la province, a déclaré Rosemary Sparks, directrice générale de ConstruForce Canada. Lorsque le cycle haussier actuel touchant les projets d'hydroélectricité et de lignes de transport d'électricité tirera à sa fin, une série de nouveaux projets démarreront. De tels niveaux d'activité exigeront le recrutement de nouveaux travailleurs en construction, notamment parce que le secteur devra faire face à des difficultés liées au vieillissement de la main-d'œuvre. "

Selon le rapport Regard prospectif - Construction et maintenance 2017-2026 de ConstruForce Canada, l'activité de construction atteindra son point culminant cette année en raison des grands projets d'hydroélectricité et de lignes de transport d'électricité, de la construction d'immeubles industriels et commerciaux et de la poursuite des travaux en cours dans les secteurs des mines, des routes, des autoroutes et des ponts. À mesure que ces projets prendront fin entre 2018 et 2022, ils seront compensés par les projets d'hydroélectricité en cours, le démarrage de projets miniers et de pipelines prévus et les investissements gouvernementaux touchant les infrastructures, ce qui suscitera une hausse modérée de l'emploi dans le secteur non résidentiel jusqu'en 2026. La construction de nouvelles habitations et l'activité de rénovation résidentielle seront à la hausse cette année, et l'emploi dans le secteur résidentiel atteindra un nouveau sommet en 2022, avant de revenir à son niveau actuel à la fin de la période de prévision. L'emploi en construction dans la province demeurera à des niveaux records pendant la prochaine décennie.

En outre, le rapport de ConstruForce Canada fait état de ce qui suit :

Les besoins liés à l'entretien augmenteront au cours de la prochaine décennie, absorbant une partie des pertes d'emploi enregistrées dans la construction d'ouvrages de génie civil après 2022.

Les femmes représentent 3 % de la main-d'œuvre qualifiée de la province, tandis que les Autochtones en représentent 11 %.

Près de 19 % de la main-d'œuvre de la construction prendra sa retraite au cours des dix prochaines années.

" Le secteur devra continuer de mettre l'accent sur le recrutement d'un plus grand nombre de femmes et d'Autochtones dans la construction, a ajouté Mme Sparks. Ces deux groupes pourraient contribuer fortement à compenser la perte de quelque 8 100 travailleurs qui prendront leur retraite au cours de la décennie. "

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par l'industrie et représentant tous les secteurs de l'industrie canadienne de la construction. Il a pour mandat de fournir en temps opportun de l'information exacte et des analyses sur le marché du travail et d'offrir des programmes et des initiatives pour faire en sorte que la main-d'œuvre canadienne de la construction et de la maintenance puisse répondre à la demande, renforcer sa capacité et acquérir les compétences requises. Visitez le www.previsionsconstruction.ca.

Financé par le Programme d'initiatives sectorielles du gouvernement du Canada.