Les meilleurs scientifiques et ingénieurs du Canada honorés à Rideau Hall

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 7 fév. 2017) - Ce soir, 20 des meilleurs scientifiques et ingénieurs du Canada seront honorés pour leur engagement de longue date à produire des découvertes et des innovations qui ont une incidence sur pratiquement tous les aspects de la société, qu'il s'agisse des batteries minces qui alimentent nos téléphones intelligents ou de la technologie servant à diagnostiquer des maladies faciles à éviter. Le gouvernement du Canada est fier de leurs réalisations scientifiques remarquables et de leur contribution continue à la société, contribution qui renforce la classe moyenne et qui aide ceux qui travaillent fort à en faire partie.

Ce soir, à Rideau Hall, Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, accompagné de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, et de B. Mario Pinto, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), rendra hommage à 20 des meilleurs chercheurs du pays à l'occasion d'une cérémonie de remise de prix. L'un de ces chercheurs, Jeff Dahn (en anglais), est le lauréat de 2017 de la Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada, prix le plus prestigieux en sciences au Canada.

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les matériaux pour systèmes d'accumulateurs perfectionnés à la Dalhousie University (en anglais), M. Dahn est un pionnier de la technologie des batteries au lithium-ion. Son laboratoire a réalisé des travaux qui ont mené à la conception de batteries durables pour les appareils mobiles, les outils électriques, le stockage de l'énergie de réseau et les véhicules électriques qui font maintenant partie de notre vie quotidienne.

« C'est pour moi un honneur de saluer les réalisations incroyables de ces chercheurs émérites. Leurs découvertes et leurs innovations révolutionnaires font foi de l'engagement du Canada envers les sciences et les scientifiques. Les percées faites par ces chercheurs ont des retombées énormes sur le monde d'aujourd'hui et leurs futures découvertes contribueront assurément à une classe moyenne forte et dynamique. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences

« Les chercheurs et leurs partenaires à qui nous rendons hommage offrent d'excellents exemples de découvertes et d'innovations réussies. Leurs percées sont le résultat de programmes de recherche audacieux et ambitieux appuyés par leur travail acharné et leur créativité. Ils sont une source d'inspiration pour leurs pairs et la nouvelle génération d'étudiants chercheurs qu'ils forment. »

- B. Mario Pinto, président du CRSNG

« Je suis honoré de recevoir la Médaille Herzberg pour les travaux que je réalise avec mon équipe de chercheurs depuis 35 ans. Ces travaux n'auraient pas été possibles sans l'aide généreuse de nos partenaires, à savoir le CRSNG, 3M Canada, la Dalhousie University et récemment Tesla. Tout au long de ma carrière, j'ai allié science fondamentale et science appliquée. La bourse qui accompagne la Médaille servira à maintenir l'excellence des travaux de recherche sur les batteries à la Dalhousie University longtemps après ma retraite. »

- Jeff Dahn, titulaire de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Tesla Canada inc. et de la Chaire de recherche du Canada sur les matériaux pour systèmes d'accumulateurs perfectionnés et professeur de physique et de chimie à la Dalhousie University

La cérémonie d'aujourd'hui souligne les réalisations exceptionnelles des lauréats de six prix du CRSNG d'une valeur totale de 3,72 millions de dollars.

Nommée en l'honneur de Gerhard Herzberg, lauréat canadien d'un prix Nobel, la Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada est le prix le plus prestigieux décerné par le CRSNG. Le lauréat reçoit des fonds d'un million de dollars pour réaliser des travaux de recherche axés sur la découverte au cours des cinq années suivantes.

Chaque année, le CRSNG rend hommage aux meilleurs chercheurs qu'il appuie pour leurs réalisations qui témoignent du talent remarquable et de la recherche innovatrice menée dans les collèges et les universités du Canada.

Chaque année, le CRSNG investit plus d'un milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs, chercheurs de calibre mondial, font des découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui rapprochent les entreprises des découvertes et des découvreurs. Les partenariats que le CRSNG permet d'établir entre les chercheurs et les entreprises contribuent à orienter la R et D, à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché et à réduire les risques associés au développement de technologies à fort potentiel.

Le CRSNG offre également des bourses et de la formation pratique à plus de 30 000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie au Canada.