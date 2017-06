Les Métaux Canadiens confirme la réception de son étude exploratoire d'Hydro Québec

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 21 juin 2017) - Les Métaux Canadiens Inc. (« la Société ») (CSE:CME)(CSE:CME.CN)(CNSX:CME) confirme avoir reçu l'étude exploratoire d'Hydro-Québec conçernant le raccordement de son projet d'usine d'alliage de silicium dans le parc industriel Jean-Noel Tessier à Baie-Comeau. Cette étude confirme la capacité du réseau pour raccorder les 120 MW d'hydro-électricité requis pour la production d'alliage de silicium. Cette étude vient confirmer une des prémisses essentielles qui a favorisé notre choix envers Baie-Comeau. Le réseau actuel de postes et lignes haute puissances à Baie-Comeau au point de raccordement dans la Zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau est sans aucun doute un des plus performants et compétitifs au Québec pour les projets à haute demande énergétique comme celui des Métaux Canadiens.

De plus, l'étude confirme que les coûts de raccordement au réseau à Baie-Comeau sont moins élevés que ceux évalués antérieurement dans l'étude économique préliminaire (PEA). Cette analyse des coûts de raccordement met en lumière les gains de performance du projet pour la phase en cours.

La Société a demandé à Hydro Québec de débuter une étude de planification, cette étude viendra préciser l'envergure des travaux à effectuer pour le raccordement et les coûts associés. L'étude viendra également préciser l'option de raccordement selon nos exigences particulière de fiabilité.

La Société est en procédure de fournir une liste d'intrants à Hydro Québec pour réaliser l'étude de planification.

À propos de Les Métaux Canadiens Inc.

Les Métaux Canadiens se concentre sur le développement de se son projet Langis, un dépôt de silice de haute pureté situé dans la province de Québec. La Société se positionne rapidement comme fournisseur de silice de haute pureté et d'alliage de silicium en Amérique du Nord. Les matériaux à base de silicium peuvent être formulés pour fournir une large gamme de produits à partir de matériaux de construction plus durables, plus rapides, avec des dispositifs électroniques plus intelligents, des panneaux solaires ainsi que des éoliennes plus efficaces. Nous nous attendons à devenir un fournisseur mondial pour un certain nombre d'industries et d'applications mais sans limitation : le verre, la céramique, l'éclairage, le pétrole et le gaz, la peinture, le plastique et le caoutchouc. Nous souhaitons également devenir un fournisseur intégré pour les industries métallurgiques incluant les fonderies, et participer à un large éventail d'applications civiles, industrielles, environnementales et connexes. Ces marchés cibles font partie intégrale de la vie de millions de personnes chaque jour.

Ce communiqué de presse contient des informations qui se rapportent à des évènements futurs. Conséquemment, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés. Bien que la direction considère que les hypothèses et estimations soient raisonnables, sur la base des informations actuellement disponibles, il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations s'avéreront exactes. Ces risques sont plus amplement détaillés dans les rapports annuels de la Société ainsi que dans le dépôt de documents publics auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

La Bourse CSE ainsi que ses Fournisseurs de Services de Réglementation n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude de ce communiqué de presse.