Les Métaux Canadiens Inc. annonce un placement privé

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 oct. 2017) - Les Métaux Canadiens Inc. (« la Société ») (CSE:CME)(CSE:CME.CN)(CNSX:CME) a le plaisir d'annoncer qu'elle procédera à un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut total de 125 000$ (« le placement »). Le Placement consiste par l'émission de 1 666 667 unités de la Société ("Unités") à un prix de 0,075$ par unité. Chaque Unité consiste en une (1) action ordinaire de la Société et un demi (1/2) bon de souscription. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société à un prix de 0,15$ par action pendant une période de 18 mois suivant la clôture.

Le placement est soumis à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse CSE.

Le produit du placement privé sera utilisé pour le fonds de roulement de la Société.

Les actions émises dans le cadre de la clôture du placement privé seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un (1) jour à compter de la date de clôture, conformément à la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos de Les Métaux Canadiens Inc.

Les Métaux Canadiens se concentre sur le développement de se son projet Langis, un dépôt de silice de haute pureté situé dans la province de Québec. La Société se positionne rapidement comme fournisseur de silice de haute pureté et d'alliage de silicium en Amérique du Nord. Les matériaux à base de silicium peuvent être formulés pour fournir une large gamme de produits à partir de matériaux de construction plus durables, plus rapides, avec des dispositifs électroniques plus intelligents, des panneaux solaires ainsi que des éoliennes plus efficaces. Nous nous attendons à devenir un fournisseur mondial pour un certain nombre d'industries et d'applications mais sans limitation : le verre, la céramique, l'éclairage, le pétrole et le gaz, la peinture, le plastique et le caoutchouc. Nous souhaitons également devenir un fournisseur intégré pour les industries métallurgiques incluant les fonderies, et participer à un large éventail d'applications civiles, industrielles, environnementales et connexes. Ces marchés cibles font partie intégrale de la vie de millions de personnes chaque jour.

Ce communiqué de presse contient des informations qui se rapportent à des évènements futurs. Conséquemment, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés. Bien que la direction considère que les hypothèses et estimations soient raisonnables, sur la base des informations actuellement disponibles, il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations s'avéreront exactes. Ces risques sont plus amplement détaillés dans les rapports annuels de la Société ainsi que dans le dépôt de documents publics auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

La Bourse CSE ainsi que ses Fournisseurs de Services de Réglementation n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude de ce communiqué de presse.