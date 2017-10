Les Métaux Canadiens obtient son bail d'exploitation exclusif du Ministère de l'Energie et des Ressources Naturelles

Important jalon du processus d'autorisation atteint dans le respect de l'échéancier établi

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 oct. 2017) - Les Métaux Canadiens Inc. (« la Société ») (CSE:CME)(CSE:CME.CN)(CNSX:CME) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu du Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles du Québec son bail d'exploitation exclusif global à l'égard du projet Langis. Ce bail est l'une des deux principales approbations réglementaires requises pour débuter l'exploitation de Langis. Il a été émis par les autorités québécoises après plus de deux ans d'études officielles, d'engagement de la communauté et de consultations publiques.

Hubert Vallée, président et chef de la direction de Les Métaux Canadiens, a déclaré: « La nouvelle d'aujourd'hui marque un important jalon du développement du projet Langis atteint jusqu'à ce jour. C'est un succès qui témoigne bien de la qualité exceptionnelle du travail entrepris par l'équipe de projet Langis et de ses partenaires mais également du large soutien que le projet reçoit auprès des citoyens de St-Vianney. Nous pouvons donc dès à présent dire que nous avons franchi une principale étape réglementaire pour le projet Langis. »

La Société ne fonde pas sa décision de production sur une étude de faisabilité des réserves minérales démontrant la viabilité économique et technique. La décision de demander un BEX ne repose pas sur la préfaisabilité ou la faisabilité et, en tant que telle, l'incertitude sur les paramètres économiques et les risques techniques d'échec liés à sa décision de production existe.

De plus, le Conseil d'administration a approuvé l'octroi d'un total de 400 000 options d'achat à deux administrateurs (Luigi Nardella et Guy Simard) de la Société aux termes du Régime d'options d'achat d'actions de la Société, chaque option étant exerçable au prix de 0,075 $ par action pour une période de cinq ans.

À propos de Les Métaux Canadiens Inc.

Les Métaux Canadiens se concentre sur le développement de se son projet Langis, un dépôt de silice de haute pureté situé dans la province de Québec. La Société se positionne rapidement comme fournisseur de silice de haute pureté et d'alliage de silicium en Amérique du Nord. Les matériaux à base de silicium peuvent être formulés pour fournir une large gamme de produits à partir de matériaux de construction plus durables, plus rapides, avec des dispositifs électroniques plus intelligents, des panneaux solaires ainsi que des éoliennes plus efficaces. Nous nous attendons à devenir un fournisseur mondial pour un certain nombre d'industries et d'applications mais sans limitation : le verre, la céramique, l'éclairage, le pétrole et le gaz, la peinture, le plastique et le caoutchouc. Nous souhaitons également devenir un fournisseur intégré pour les industries métallurgiques incluant les fonderies, et participer à un large éventail d'applications civiles, industrielles, environnementales et connexes. Ces marchés cibles font partie intégrale de la vie de millions de personnes chaque jour.

Ce communiqué de presse contient des informations qui se rapportent à des évènements futurs. Conséquemment, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés. Bien que la direction considère que les hypothèses et estimations soient raisonnables, sur la base des informations actuellement disponibles, il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations s'avéreront exactes. Ces risques sont plus amplement détaillés dans les rapports annuels de la Société ainsi que dans le dépôt de documents publics auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

La Bourse CSE ainsi que ses Fournisseurs de Services de Réglementation n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude de ce communiqué de presse.