Les Métaux NioBay annonce les premiers résultats du programme de ré-analyse sur le Projet James Bay Niobium

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 6 mars 2017) - Les Métaux Niobay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:NBY) a le plaisir d'annoncer les premiers résultats de son programme de ré-analyse sur le Projet James Bay Niobium près de Moosonee, dans le nord-est de l'Ontario, ayant pour but de valider les données historiques. À l'automne 2016, un total de 12 sondages historiques ont été re-décrits et ré-échantillonnés. Les premiers résultats des ré-analyses confirment les hautes teneurs en niobium du cœur du dépôt James Bay avec les résultats obtenus en 2017, soit 0.79% d'oxyde de niobium sur 300 pieds dans le sondage 1966-2 et 0.85% sur 297 pieds dans le sondage 1967-115. Le tableau suivant montre les résultats d'analyse obtenus dans les années 1960 ainsi que les ré-analyses de NioBay en 2017 pour les deux sondages:

Analyses historiques (1967) Ré-analyses (2017) Sondage de A longueur Nb2O5 Nb2O5 (pieds) (pieds) (pieds) (%) (%) 1966-2 117,0 915,0 798,0 0,55 0,56 Incluant 333,0 915,0 581,5 0,64 0,65 Incluant 333,0 695,0 361,5 0,71 0,75 Incluant 395,0 695,0 300,0 0,74 0,79 1967-115 150,0 617,0 467,0 0,76 0,74 Incluant 320,0 617,0 297,0 0,89 0,85

Les variations au niveau des échantillons entre les analyses historiques et les ré-analyses de cet hiver sont modérées, et comme démontré ci-haut, la moyenne générale des teneurs sur de larges intervalles sont très similaires dans les deux trous. Les ré-analyses ont produit une différence positive de la teneur en oxyde de niobium d'une valeur absolue de 0.01% sur 798 pieds dans le sondage 1966-2 et une différence négative de la teneur de 0,02% sur 467 pieds dans le sondage 1967-115. Ces résultats préliminaires indiquent un léger biais, ou l'absence de biais dans les procédures de ré-analyse. Des conclusions définitives et une évaluation statistique du programme de ré-analyse seront produites lorsque NioBay aura reçu tous les résultats du programme. Dans les années 1960, des mini échantillons en vrac composites ont été élaborés à partir des demi-carottes de forage restantes après analyse, laissant 25% des carottes dans les boites. En 2016, NioBay a échantillonné le 25% restant, moins un témoin représentatif sur la longueur de l'échantillon.

Les sondages 1966-2 et 1967-115 ont été forés dans des directions opposées sur la section 00, qui est tout près du puits d'exploration de 1967. Tous les logs de forages historiques, les coordonnées arpentées des collets, les certificats d'analyses historiques et les sections verticales, avec les analyses et l'interprétation géologique, ont été récupérés des archives de James Bay Columbium Ltd, l'un des premiers propriétaires du bail minier. Toutes les carottes de forage se situaient dans le village de Moosonee, 40 kilomètres au nord de la propriété. Environ 98% des carottes de forage étaient en bon état, avec les marquages et étiquettes encore visibles.

Programme de validation 2016-2017

La première phase du programme de validation 2016-2017 consiste en une re-description et une ré-analyse de 12 sondages historiques, au diamant, distribués sur six sections transversales verticales et espacées de 400 pieds, incluant deux sondages représentatifs par section. Suite à l'obtention des résultats finaux des ré-analyses, la Société planifiera un programme de forage au diamant, afin de dupliquer et de complémenter certains sondages, dans le but de produire un estimé des ressources conforme au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »). La réalisation du programme de forage est sujette à l'obtention d'un permis d'exploration de la part du Ministère du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario. Une demande a été déposée à cet effet et est en attente d'approbation. En parallèle, la Société a initié des démarches d'acceptabilité sociale auprès de toutes les parties prenantes.

Contrôle de qualité et personne qualifiée

Le programme de validation a été planifié et supervisé par Jacquelin Gauthier, ing., géo., conseiller technique sénior auprès de la Société, et une personne qualifiée selon NI 43-101. Tous les échantillons ont été envoyés à SGS Mineral Services à Lakefield, Ontario, un laboratoire accrédité ISO 17025. Tous les échantillons ont été analysés en roche totale par fluorescence X pour les oxydes principales et pour l'oxyde de niobium.

À propos du Projet James Bay Niobium

La propriété James Bay Niobium est située dans le district de Cochrane, 40 km au sud de Moosonee en Ontario, Canada. Elle fut découverte en 1966, puis des travaux d'exploration significatifs y ont été menés, incluant 47,625 pieds de forages de détail sur 85 trous, ce qui a établi un dépôt qui s'étend à une profondeur de 900 pieds et de 1,600 pieds longitudinalement. Une estimation historique a été achevée en 1967 par Bechtel Canada et indiquait 62 million de tonnes à 0.52% Nb2O5. De plus, des tests métallurgiques à l'échelle pilote ont démontrés un taux de récupération considéré élevé pour le traitement du niobium, de 78%.

L'estimation historique des ressources, l'étude de faisabilité historique et les tests métallurgiques historiques sont basés sur des données obtenues par les opérateurs précédents dans les années 1960. NioBay n'a pas encore entrepris les travaux nécessaires pour vérifier et reclasser ces résultats historiques. Les études économiques complétées dans les années 1960 ne signifient pas que le dépôt James Bay Niobium pourrait être considéré économique aujourd'hui. NioBay ne considère pas les résultats historiques comme une ressource minérale existante, ni comme ayant été vérifiés par une personne qualifiée.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

Les Métaux NioBay inc. est une société d'exploration minière qui développe activement la propriété James Bay Niobium en Ontario, Canada. NioBay détient aussi un intérêt de 72.5% du projet de niobium / tantale Crevier au Québec, Canada.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des informations prospectives en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, les plans et les objectifs de la Société de mener un programme de forage et de compléter une estimation des ressources. Ces énoncés reflètent les opinions de la Société à la date du présent communiqué et sont assujettis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et une confiance excessive ne doit pas être placée dans de tels énoncés. De tels risques comprennent, mais ne sont pas limités à: des délais pour l'obtention ou l'impossibilité d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour mener un programme de forage; l'incertitude liée aux ressources historiques et les résultats futurs d'exploration; le coût des programmes d'exploration et de développement; et la disponibilité du financement pour les besoins de capitaux supplémentaires. Les résultats réels peuvent être sensiblement différents de ceux actuellement prévus. De nombreux facteurs, connus et inconnus pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention, et décline toute obligation, de mettre à jour ces énoncés prospectifs et de l'information, sauf tel que requis par la loi.

La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude du présent communiqué.

