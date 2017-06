Les Métaux NioBay fait le point sur la demande de permis d'exploration sur le projet James Bay Niobium

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 juin 2017) - Les Métaux Niobay inc. (« NioBay » ou la « société ») (TSX CROISSANCE:NBY) a été informé par le Ministère du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario (« MDNM ») que sa demande de permis d'exploration sur le projet James Bay Niobium restera en suspension temporaire pour le moment. Malgré plusieurs demandes, la direction de Moose Cree First Nation (« MCFN ») refuse d'amorcer un dialogue avec la société et de discuter de leurs préoccupations en lien avec le programme d'exploration et le projet. Le MDNM prend des mesures afin d'organiser une rencontre avec les représentants de MCFN, pour traiter des préoccupations qu'ils pourraient avoir envers la campagne de forage proposée.

La société a déposé une demande de permis en octobre 2016 auprès du MDNM afin de mener un programme de forage sur le projet James Bay Niobium. Le programme prévoit le forage de 10 à 12 trous pour un total approximatif de 4,000 mètres, dont l'objectif est de valider les données historiques provenant d'une campagne de forages effectuée dans les années 1960.

L'objectif principal de la société demeure le développement du projet James Bay Niobium. La société continuera d'entretenir des discussions avec les membres des communautés locales et les représentants du gouvernement et maintiendra ses efforts pour s'engager avec les dirigeants de MCFN.

À propos du projet James Bay Niobium.

La propriété James Bay Niobium est située dans le district de Cochrane à 40 km au sud de Moosonee en Ontario, Canada. Elle fut découverte en 1966, puis des travaux d'exploration significatifs y ont été réalisés, incluant 14 000 mètres de forages de détail sur 85 trous, ce qui a établi un dépôt qui s'étend à une profondeur de 275 mètres et de 500 mètres de longitude. Une estimation historique a été achevée en 1967 par Bechtel Canada et indiquait 62 millions de tonnes à 0.52% Nb2O5. De plus, des tests métallurgiques à l'échelle pilote ont démontrés un taux de récupération considéré élevé pour le traitement du niobium, de 78%.

L'estimation historique des ressources et les tests métallurgiques historiques sont basés sur des données obtenues par les opérateurs précédents dans les années 1960. NioBay n'a pas effectué suffisamment de travaux pour vérifier et reclasser ces résultats historiques. Les études économiques complétées dans les années 1960 ne signifient pas que le dépôt James Bay Niobium pourrait être considéré économique aujourd'hui. NioBay ne considère pas les résultats historiques comme une ressource minérale existante, ni comme ayant été vérifiés par une personne qualifiée.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

Les Métaux NioBay inc. est une société d'exploration minière qui détient un intérêt de 100% dans la propriété James Bay Niobium en Ontario, Canada et un intérêt de 72.5% du projet de niobium / tantale Crevier au Québec, Canada. La société étudie activement le potentiel d'autres propriétés minières, incluant des propriétés au Québec détenues en co-propriété avec SOQUEM.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des informations prospectives en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, les plans et les objectifs de la Société de mener un programme de forage et de compléter une estimation des ressources. Ces énoncés reflètent les opinions de la Société à la date du présent communiqué et sont assujettis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et une confiance excessive ne doit pas être placée dans de tels énoncés. De tels risques comprennent, mais ne sont pas limités à: des délais pour l'obtention ou l'impossibilité d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour mener un programme de forage et l'incertitude liée aux données historiques, aux ressources historiques et aux résultats futurs d'exploration. Les résultats réels peuvent être sensiblement différents de ceux actuellement prévus. De nombreux facteurs, connus et inconnus pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention, et décline toute obligation, de mettre à jour ces énoncés prospectifs et de l'information, sauf tel que requis par la loi.

La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude du présent communiqué.

