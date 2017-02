Les perspectives agricoles canadiennes laissent entrevoir le maintien d'une situation économique positive

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 17 fév. 2017) - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada a publié le rapport Perspectives agricoles canadiennes 2017 aujourd'hui. Le rapport fournit des prévisions du revenu des exploitations dans le secteur agricole pour les années civiles précédente et courante (2016 et 2017) et envisage les tendances à long terme qui pourraient avoir une incidence sur le secteur agricole.

Le revenu net devrait diminuer légèrement en 2016 et en 2017, mais il demeurera au-dessus de la moyenne de 2011 à 2015. La baisse du revenu est en grande partie attribuable à la faiblesse des marchés nord-américains du bétail, car les prix des gros bovins et des veaux ont fléchi après avoir atteint des niveaux records en 2015. Les recettes des cultures devraient augmenter en 2016 et en 2017 grâce au volume élevé des mises en marché de canola en 2016 et à la hausse des mises en marché de grains en 2017 lorsque la récolte abondante de l'automne dernier sera écoulée dans le système de commercialisation des grains.

La plupart des indicateurs laissent entrevoir le maintien d'une situation économique positive pour le secteur. La croissance de la population mondiale, la hausse du revenu disponible dans les pays en développement et l'expansion du commerce des produits agricoles créent des débouchés pour développer davantage le secteur agricole canadien.

Citation

« Le secteur agricole et agroalimentaire est un moteur important de l'économie canadienne. Le gouvernement du Canada favorisera la croissance soutenue du secteur en investissant dans la recherche et l'innovation, en ouvrant de nouveaux marchés mondiaux et en collaborant avec ses partenaires provinciaux et territoriaux. »

Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Points saillants des perspectives agricoles canadiennes

Le revenu net devrait fléchir de 2 % en 2016 pour s'établir à 14,8 milliards de dollars et de 7 % en 2017 pour s'établir à 13,8 milliards de dollars; toutefois, on s'attend à ce que 2016 et 2017 représentent la deuxième et la quatrième meilleure année enregistrée à ce jour, respectivement.

4 % en 2017.

4 % en 2017. Les recettes des cultures devraient progresser de 2 % en 2016 pour atteindre 32,6 milliards de dollars et d'un autre 1 % en 2017 pour s'établir à 32,9 milliards de dollars.

Les recettes tirées du marché devraient fléchir dans les deux années de prévision, mais les paiements de programme devraient combler une partie du manque à gagner. Les paiements devraient augmenter de 24 % en 2016 pour atteindre 2,6 milliards de dollars et d'un autre 22 % en 2017 pour s'établir à 3,2 milliards de dollars.

Les dépenses d'exploitation des fermes devraient diminuer d'environ 1 % en 2016 pour s'établir à 44,2 milliards de dollars et augmenter de 2 % en 2017 pour atteindre 45,1 milliards de dollars.

La valeur nette de l'exploitation agricole moyenne devrait atteindre 2,8 millions de dollars en 2017.

