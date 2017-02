Les plafonds préliminaires des dépenses électorales ont été publiés en ligne

Les plafonds touchent les partis politiques enregistrés, les candidats et les tiers lors des élections partielles fédérales

• Le directeur général des élections par intérim a publié les plafonds préliminaires des dépenses électorales imposés aux partis politiques et aux candidats, et les plafonds des dépenses de publicité électorale imposés aux tiers, pour les élections partielles fédérales dans les circonscriptions de Calgary Heritage (Alberta), Calgary Midnapore (Alberta), Markham-Thornhill (Ontario) et Saint-Laurent (Québec).

• Les plafonds préliminaires des dépenses électorales imposés aux partis politiques présentant un candidat :

- Calgary Heritage

- Calgary Midnapore

- Markham-Thornhill

- Saint-Laurent

• Les plafonds préliminaires des dépenses électorales imposés aux candidats :

- Calgary Heritage

- Calgary Midnapore

- Markham-Thornhill

- Saint-Laurent

• Les plafonds définitifs des dépenses électorales imposés aux partis politiques et aux candidats seront disponibles le lundi 27 mars.

• Les plafonds des dépenses électorales imposés aux tiers dans les circonscriptions suivantes :

- Calgary Heritage

- Calgary Midnapore

- Markham-Thornhill

- Saint-Laurent

• Les plafonds des dépenses électorales imposés aux partis politiques et aux candidats, ainsi que les plafonds des dépenses de publicité électorale imposés aux tiers, sont établis conformément à la Loi électorale du Canada.

