Les plus récents modèles d'avion Challenger de Bombardier franchissent d'importants jalons sur le plan des livraisons

- L'avion Challenger 350 dépasse les 200 livraisons, tandis que l'avion Challenger 650 enregistre sa 50e livraison - Les avions de la série Challenger 300, qui définissent leur catégorie, comptent plus de 650 livraisons et sont les plus livrés de la dernière décennie; les avions de la série Challenger 600 approchent le nombre de 1100 livraisons - Ces importantes étapes confirment les capacités sans égal, le vol en douceur et le solide accueil sur le marché des avions d'affaires Bombardier les plus vendus - Les avions Challenger ont les plus faibles coûts d'exploitation directs de leurs segments et de plus longs intervalles de maintenance

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 déc. 2017) - Bombardier Avions d'affaires a annoncé aujourd'hui que ses avions Challenger en tête de l'industrie ont franchi deux importants jalons sur le plan des livraisons au cours des derniers mois. L'avion superintermédiare Challenger 350 a franchi le cap des 200 livraisons et l'avion Challenger 650 à large cabine récemment introduit a dépassé la marque des 50 livraisons.

Grâce au confort exceptionnel de leur cabine, leur connectivité et leur performance reconnue, ces deux modèles se sont avérés être un choix de premier ordre chez les clients de l'aviation privée, dominant leurs catégories respectives au chapitre des ventes unitaires. Les avions de la série Challenger 300 ont généré plus de livraisons que toute autre plateforme d'avions d'affaires depuis dix ans et les avions de la série Challenger 600 sont les biréacteurs d'affaires les plus vendus de tous les temps dans la catégorie des avions à large fuselage.

« Franchir ces jalons notables de livraison témoigne des capacités incomparables de nos plus récents avions Challenger, » a déclaré Peter Likoray, vice-président principal, Ventes et Marketing, Bombardier Avions d'affaires. « Aucun concurrent ne se rapproche du confort et de la connectivité de la cabine des avions Challenger, de leurs caractéristiques économiques de premier ordre et de leur performance en exploitation. Ils remplissent toutes leurs promesses. Il n'est donc pas surprenant que ces avions aient la préférence des services d'opérations aériennes et des intervenants expérimentés du monde entier. »

L'avion Challenger 650 est doté d'une aile de conception évoluée qui réduit l'effet des turbulences, ce qui assure un vol plus en douceur du décollage à l'atterrissage. La capacité de vol en douceur combinée à la connectivité et au confort de cabine incomparables de l'avion l'élève à un niveau supérieur.

Les avions des séries Challenger sont dotés de la plus récente technologie Internet. L'avion Challenger 350 assure la couverture Internet air-sol la plus rapide et la plus fiable en Amérique du Nord offerte pour un avion d'affaires, grâce à la technologie Internet 4G haute vitesse. Avec une véritable autonomie de 4 000 NM (7 408 km), l'avion Challenger 650 offre le système Internet haute vitesse à bande Ka révolutionnaire, la connectivité Wi-Fi en vol la plus rapide de l'industrie avec une couverture mondiale*. Bombardier est le premier et seul équipementier à offrir le système à bande Ka pour les avions d'affaires de la catégorie intermédiaire.

Les avions Challenger continuent de définir leurs catégories avec plus de 650 livraison pour la série Challenger 300 et près de 1100 livraisons pour la série Challenger 600. Les avions Challenger affichent les plus faibles coûts d'exploitation directs dans leurs catégories respectives, grâce à des programmes de maintenance abordables et à des intervalles de maintenance plus longs que ceux de leurs concurrents. La nouvelle offre Smart Services de Bombardier, la protection facturée à l'heure de vol la plus concurrentielle, porte la prévisibilité budgétaire à un niveau supérieur grâce à une souplesse améliorée et à une plus grande personnalisation. L'adhésion est offerte aux clients Bombardier existants et la protection à la carte comprend maintenant la révision du train d'atterrissage et la maintenance non programmée.

Avion Challenger 350 : Conçu suivant une démarche sans compromis, l'avion Challenger 350 combine une solide performance et un style épuré pour offrir une expérience inégalée en avion privé. L'une des meilleures connectivités de l'industrie, un son enveloppant et des écrans tactiles positionnés de façon ergonomique sont harmonieusement intégrés pour créer une expérience cabine intuitive et incomparable. Doté d'une performance impressionnante, l'avion Challenger 350 est conçu pour relier des aéroports difficiles d'accès, monter rapidement et atteindre une vitesse de croisière efficacement, tout en offrant un vol en douceur. Soutenant l'épreuve du temps, l'avion Challenger 350 est la plateforme d'avion d'affaires la plus vendue depuis dix ans.

Avion Challenger 650 : Expression magistrale haut de gamme du design, du savoir-faire et de la fonctionnalité, le biréacteur Challenger 650 est conçu comme l'avion d'affaires le plus fiable. Le biréacteur Challenger 650 procure l'expérience de vol ultime grâce à une connectivité hors pair dans l'industrie, un système de son enveloppant et un système de gestion cabine qui réunit le tout sans effort dans la cabine la plus large de sa catégorie. Construit à partir de la plateforme d'avion d'affaires du segment à large fuselage la plus populaire de tous les temps et conçu pour créer un vol en douceur et une expérience inoubliable, l'avion Challenger 650 est la plateforme d'avions d'affaires à large fuselage la plus populaire de tous les temps.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

* Couverture excluant les pôles Nord et Sud.

Bombardier, Smart Services, Challenger, Challenger 300, Challenger 350, Challenger 600 et Challenger 650 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.