Les PME peuvent désormais effectuer des virements bancaires internationaux directement depuis QuickBooks gratuitement grâce à son intégration dans Veem

Veem fournit l'une des premières intégrations de chaîne de blocs de QuickBooks, économisant ainsi du temps et de l'argent aux PME

SAN FRANCISCO, Californie--(Marketwired - Jun 27, 2017) - Veem, la société qui simplifie les paiements internationaux pour les petites entreprises, a annoncé aujourd'hui une nouvelle intégration avec QuickBooks Online dans le but d'aider les utilisateurs de QuickBooks et les professionnels de la comptabilité à simplifier le processus des paiements internationaux. Cette intégration va permettre aux utilisateurs de synchroniser automatiquement leurs factures dans QuickBooks avec Veem pour effectuer des virements bancaires internationaux, générant pour eux une économie de temps et d'argent tout en leur permettant de conserver leurs relations avec leurs fournisseurs et de se concentrer sur le développement de leurs activités.

« La plateforme Veem est un outil essentiel pour n'importe quelle PME payant des fournisseurs internationaux. Connecter la plateforme de paiements internationaux Veem avec QuickBooks Online constitue une fonctionnalité essentielle qui va simplifier encore davantage les paiements internationaux en éliminant les saisies doubles et les possibles erreurs humaines », a commenté Sherill Saxer, présidente de Dolphan Enterprises, un cabinet de comptabilité dont la spécialité est d'aider les petites entreprises et les utilisateurs de longue date de Veem et QuickBooks Online.

Cette intégration permet aux utilisateurs de QuickBooks Online de payer facilement des factures internationales par l'intermédiaire de la plateforme familière QuickBooks à l'aide d'un système automatisé. Quand un utilisateur saisit sa facture dans QuickBooks, le paiement est automatiquement envoyé à la plateforme Veem, qui prend en charge les paiement multi-devises, c'est-à-dire lorsqu'une devise est convertie et livrée sous la forme appropriée. L'utilisateur de QuickBooks est en mesure de consulter les taux de change ainsi que des informations sur les devises et l'identification de la transaction, lui permettant ainsi d'établir facilement ses rapports et de bénéficier d'un haut niveau de coordination avec son comptable.

« L'une des missions de Veem est de soutenir le réseau de petites entreprises qui aident à améliorer l'économie mondiale », a déclaré Marwan Forzley, PDG et fondateur de Veem. « Le réseau de comptables et de professionnels financiers de QuickBooks représente un grand nombre de ces petites entreprises, et nous sommes impatients de nous appuyer sur ce réseau aux fins de distribution, afin de pouvoir continuer à encourager les petites entreprises à travers le monde. »

L'intégration de QuickBooks Online dans Veem est particulièrement importante pour les petites entreprises qui envoient des paiements réguliers à des fournisseurs internationaux. Cette intégration offre les avantages suivants aux utilisateurs :

Paiements multi-devises en ligne

Suivi et conciliation des paiements

Suivi de progression des paiements dans QuickBooks Online

Paiements internationaux gratuits

Taux de change compétitifs

L'intégration de QuickBooks Online dans Veem est disponible dès maintenant et gratuitement pour les clients actuels de Veem. En savoir plus sur l'intégration de QuickBooks.

À propos de Veem

Veem, anciennement Align Commerce, est un fournisseur mondial de paiements de nouvelle génération qui permet aux petites entreprises de payer et se faire payer par leurs partenaires commerciaux à travers le monde rapidement et de manière sécurisée. Veem révolutionne le secteur des paiements internationaux archaïque en faisant des paiements transfrontaliers un processus simple. Veem a reconstruit un réseau de paiement mondial en utilisant une technologie Multi-Rail révolutionnaire et en créant une expérience de paiement à la fois simple, harmonieuse et bon marché. Sa plateforme permet aux petites entreprises de véritablement faire leur entrée sur le marché international. Veem est basée à San Francisco et est financée par des investisseurs, parmi lesquels National Australia Bank, GV, SBI Investment Co., Ltd., Kleiner Perkins Caufield Byers et Silicon Valley Bank.