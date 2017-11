Les Prix distinction récompensent trois résidences pour aînés ainsi que deux des fondateurs du RQRA

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 nov. 2017) - Trois résidences pour aînés et deux personnes à la contribution remarquable ont reçu hier soir, 16 novembre, la reconnaissance de leurs pairs au cours d'une soirée de gala tenue dans le cadre du congrès annuel du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA). Les noms des lauréats ont été dévoilés devant plus de 600 convives au Fairmont Le Reine Elizabeth.

Il s'agissait de la 5e édition des Prix distinction du RQRA, récompenses qui soulignent la contribution exceptionnelle de résidences pour aînés à l'amélioration de la qualité de vie de leurs résidents. Les lauréats se sont illustrés parmi les 47 dossiers de candidatures reçus.

Résidences de l'année

Lauréate de la catégorie des 100 unités locatives et plus, la résidence Jazz Drummondville s'est distinguée pour son projet « Service d'autopartage d'une voiture électrique pour les résidents ». Depuis l'automne 2016, une voiture électrique Nissan Leaf est accessible gratuitement, sous réservation, à tous les résidents possédant un permis de conduire. Une banque de chauffeurs résidents bénévoles a ainsi été constituée, ces derniers conduisant d'autres résidents à leurs rendez-vous ou autres sorties. Il en résulte une plus grande autonomie de déplacement pour les résidents, qui cultivent aussi un sentiment de partage et d'entraide tout en prenant soin de l'environnement.

Lauréate pour une troisième année consécutive dans la catégorie des 99 unités locatives et moins, la Résidence Murray, de Sherbrooke, a reçu les honneurs pour sa réalisation « Mamies Graffitis », un projet d'initiation à l'art du graffiti qui a créé des rencontres intergénérationnelles, produit des œuvres permanentes à l'entrée principale de la résidence et favorisé l'épanouissement artistique des résidents.

Coup de cœur et mention spéciale

Les membres du RQRA ont souligné le mérite des Résidences Soleil Manoir St-Laurent, qui a donc remporté le Prix Coup de cœur 2017 pour sa réalisation « Tous ensemble pour les monarques ». En collaboration avec l'organisme Vertcité, la résidence a aménagé un jardin pollinisateur puis est devenue officiellement partenaire de la cause Mission Monarque, mise en place par Espace pour la vie Montréal. Ce projet a favorisé l'entraide, la socialisation et le divertissement auprès des résidents, tout en contribuant à une cause importante.

Le Prix Mention spéciale du CA 2017 a pour sa part été attribué à deux personnes d'exception qui, en 1989, ont édifié les bases de ce qui est devenu le Regroupement québécois des résidences pour aînés. Les qualités personnelles et professionnelles de Mme Renée La Rochelle-Chumak, présidente-fondatrice de la résidence pour aînés Villa Ukrainienne, et de M. Robert Chagnon, consultant et directeur général d'Options habitations Québec, ont permis de rallier les acteurs-clés du secteur alors émergent des résidences privées pour aînés au Québec, favorisant la collaboration et le partage d'expertises.

« Les Prix distinction permettent la mise en valeur de ce qui se fait de beau dans les résidences pour aînés, a expliqué Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA. Ils rendent hommage à la contribution exceptionnelle de gens de cœur qui chaque jour s'affairent à offrir la meilleure qualité de vie qui soit à leurs résidents », a-t-il ajouté.

À propos du RQRA

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences pour aînés. Il rassemble 735 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences qui possèdent plus de 84 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.