Les résidents d'Inuvik bénéficient maintenant d'une eau potable plus propre et plus fiable

INUVIK, TERRITOIRES DU NORD-OUEST--(Marketwired - 1 mars 2017) - L'accès à une eau potable propre et fiable est essentiel à la santé et à la prospérité des collectivités canadiennes. Les investissements dans les réseaux de traitement de l'eau aident à assurer le bien-être des Canadiens, à protéger l'environnement local et à faire en sorte que nos collectivités demeurent des endroits sains et où il fait bon vivre.

Le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest ainsi que la Ville d'Inuvik sont heureux d'annoncer l'achèvement de la nouvelle station de traitement de l'eau; celle-ci est dotée d'installations modernes de filtration, de désinfection et de stockage qui permettront de fournir une eau potable propre à la collectivité pendant les 40 prochaines années.

La Ville d'Inuvik apporte également des améliorations à son corridor de services publics. Ces travaux consistent à remplacer 540 mètres du système utilidor vieillissant ainsi que deux stations de pompage qui permettent d'acheminer l'eau dans toute la collectivité et d'éliminer les eaux usées. Plus de la moitié du système a déjà été remplacé, et le reste devrait être remplacé d'ici l'automne 2018.

Citations

« Disposer d'infrastructures publiques modernes est essentiel pour soutenir les besoins uniques des collectivités nordiques. Investir dans des infrastructures vertes, comme la nouvelle station de traitement de l'eau d'Inuvik permet de protéger l'environnement et d'appuyer les possibilités économiques locales. Les investissements comme celui-ci vont de pair avec l'amélioration du revenu familial, des possibilités d'emploi et de la qualité de vie des personnes qui vivent et travaillent dans le Nord. »

Michael McLeod, Député des Territoires du Nord-Ouest

Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable est une priorité pour la Ville d'Inuvik puisqu'elle effectue des investissements stratégiques dans le renouvellement et l'amélioration de ses réseaux d'aqueduc et d'égout. Grâce à des partenariats opportuns entre tous les ordres de gouvernement, notamment dans le cadre du Plan Chantiers Canada et du Fonds des petites collectivités, les municipalités continuent d'améliorer les services aux résidents des Territoires du Nord-Ouest. »

L'honorable Caroline Cochrane, Ministre des Affaires municipales et communautaires

« L'achèvement de la station de traitement de l'eau est une grande réalisation pour la Ville d'Inuvik, car elle permettra de veiller à ce que la collectivité ait une source d'eau fiable pour les résidents pendant les 40 prochaines années. Même s'il s'agissait de l'un des plus grands projets d'infrastructure entrepris par la Ville, il s'agissait aussi du plus important investissement réalisé pour assurer un avenir stable à notre collectivité et améliorer la qualité de vie de nos résidents. La réalisation de ce projet et les améliorations continues apportées à notre système utilidor ne seraient pas possibles sans l'aide du gouvernement du Canada. »

Jim McDonald, Maire, Ville d'Inuvik

Faits en bref

Station de traitement de l'eau : Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 2 018 925 $ à ce projet dans le cadre du Financement de base pour les provinces et les territoires et un montant maximal de 2 062 143 $ dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. La Ville d'Inuvik devra fournir le financement restant pour ce projet, dont le total des coûts est évalué à 19 millions de dollars.

Projet de remplacement du corridor des services publics : Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 4 297 000 $ à ce projet dans le cadre du Fonds des petites collectivités. La Ville d'Inuvik devra fournir le financement restant pour ce projet, dont le total des coûts est évalué à 5 729 334 $.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Liens connexes

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada

Investissements fédéraux dans les infrastructures des Territoires du Nord-Ouest

Fonds des petites collectivités

Financement de base pour les provinces et les territoires

Nouveau Plan Chantiers Canada

Ministère des Affaires municipales et communautaires - Fonds des petites collectivités (en anglais seulement)

Twitter : @INFC_fra

Site web : Infrastructure Canada