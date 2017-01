Les Ressources Komet Inc. : Augmentation constante de la production en 2016

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 23 jan. 2017) - Les Ressources Komet Inc. (« Komet » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:KMT) est heureuse d'annoncer le maintien de l'augmentation de la production et des ventes d'or au quatrième trimestre de 2016.

L'or brut (moyenne de 91 %) produit par la mine de Guiro durant cette période représente près de 26,6 kilos. Ces résultats représentent une augmentation de 13 % par rapport à la production du trimestre précédent qui était de 23,5 kilos.

Les ventes de l'or produit au 4e trimestre ont aussi augmenté totalisant un montant de 1 239 914 CAD comparativement à 383 164 CAD au 1er trimestre, 658 586 CAD au 2e trimestre et 1 163 938 CAD au 3e trimestre. Il s'agit d'une augmentation de 75 976 CAD, soit l'équivalent de 7 % par rapport au trimestre précédent, et ce malgré une diminution du prix moyen de l'or de 6 %.

Exploration

La campagne d'échantillonnage géochimique de sols sur la propriété de Guiro suit son cours. Les 2 700 premiers échantillons sont presque complétés et, selon les résultats, 1300 échantillons supplémentaires pourraient être prélevés pour rétrécir la maille actuelle de 100 m par 100 m sur les zones d'anomalies qui seront identifiées. Le levé géophysique aéroporté planifié débutera dans les prochaines semaines. Au Mali, la campagne de forage est commencée avec 6 trous forés sur les 41 qui sont planifiés.

Paiements d'intérêts de débentures en actions

Un troisième paiement en actions pour les intérêts sur les débentures émises le 8 juin 2015 dernier est prévu à un prix de conversion de 0,4587 $ par action, soit le cours moyen du titre des 5 jours précédents le 1er décembre 2016, pour un montant total de 120 000 $ dont une partie ira à des initiés. Le total d'actions ainsi émises est de 261 608 dont 78 482 iront à des initiés.

De plus amples renseignements sur Komet sont disponibles à : http://kometgold.com.

