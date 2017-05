Les Ressources Yorbeau Inc. annonce la nomination d'un chef des finances par intérim

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 mai 2017) - Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX:YRB.A) (« Yorbeau » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que M. Ercan Ugur a décidé de quitter son poste de chef des finances. Yorbeau a nommé M. George Bodnar Jr. au poste de vice-président et chef des finances par intérim.

M. Bodnar est actuellement vice-président de Yorbeau. Il siège au conseil d'administration de la Société depuis 1997. C'est un vétéran du secteur des ressources naturelles, qui a été président de la Société de 1997 à 2007. Il est également CA et a été associé fondateur de Côté Bodnar, Comptables agréées (acquis par la suite par Samson Bélair Deloitte & Touche). M. Bodnar a siégé au conseil d'administration de nombreuses sociétés ouvertes et fermées et a été administrateur de plusieurs organismes sans but lucratif.

À propos des Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Société contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, ont des infrastructures souterraines substantielles et ont fait l'objet de rapports techniques conformes au Règlement 43-101, lesquels comprennent des estimations de ressources. Yorbeau et un membre du groupe de Kinross Gold Corporation ont signé une convention d'option afin de poursuivre l'exploitation de la propriété Rouyn (voir le communiqué de presse daté du 25 octobre 2016). En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent la propriété Scott Lake, laquelle est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse daté du 30 mars 2017).

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

