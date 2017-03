Les sociétés les mieux gérées au Canada brillent par leur courage et en retirent un succès qui perdure

Leur engagement résolu envers la croissance propulse les lauréates de cette année au-delà du statu quo

MONTREAL, QC--(Marketwired - 9 mars 2017) - Aujourd'hui, Deloitte a annoncé les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2017 qui reconnaît la performance exceptionnelle de sociétés privées détenues et gérées par des Canadiens. Chacune des sociétés lauréates de cette année nourrissait de fortes attentes en matière de croissance, qui leur ont servi de moteur pour dépasser le statu quo et devancer leurs homologues. Cet engagement résolu envers la croissance les a amenées à adopter une mentalité empreinte de courage et à prendre des décisions d'affaires novatrices auxquelles d'autres sociétés ont peut-être renoncé. Elles en ont été récompensées de façon éclatante.

Dans son récent rapport intitulé L'avenir appartient aux plus audacieux, Deloitte souligne que les entreprises courageuses enregistrent une meilleure croissance de leurs revenus, créent plus d'emplois et surpassent les autres, mais que la plupart des entreprises canadiennes, soit près de 90 %, manquent de courage. Ce rapport fait également ressortir que les organisations craintives sont deux fois plus susceptibles d'afficher une baisse de revenus que leurs homologues courageuses.

" Il est impératif d'exercer un leadership animé par le courage pour se hisser dans le palmarès des sociétés les mieux gérées, note Brigitte Vachon, leader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada pour le Québec. Les sociétés les mieux gérées font preuve d'audace, de créativité et de courage pour assurer la prospérité de l'économie canadienne et leur propre succès. Lorsqu'elles sont confrontées à l'adversité, ces sociétés peuvent compter sur leurs valeurs et leurs forces pour prendre des décisions difficiles qui leur permettront de poursuivre leur route vers le succès. "

" La CIBC, en tant que banque qui soutient le développement des entreprises canadiennes de toutes tailles, est fière de célébrer et de féliciter les sociétés les mieux gérées de cette année, déclare Jon Hountalas, vice-président à la direction, Services bancaires, CIBC. Les sociétés lauréates de cette année se sont distinguées par leur excellence en matière de leadership, de performance et d'innovation, et démontrent par leurs accomplissements l'impact que les sociétés privées ont sur notre économie. "

Les sociétés les mieux gérées prennent des risques calculés et des décisions d'affaires courageuses qui, année après année, contribuent à la pérennité de leur succès. Elles partagent en outre certaines caractéristiques qui leur permettent de se maintenir au sommet, notamment :

un investissement massif dans leurs ressources humaines, ayant pour objectif de favoriser la diversité et l'inclusion, de développer les capacités en leadership et d'investir dans les activités d'apprentissage et de développement personnel qui permettront à tous d'acquérir de nouvelles compétences;

des investissements ciblés visant à renforcer leur productivité et leur capacité d'adaptation, notamment en se dotant d'outils de travail adaptés, y compris en matière de systèmes informatiques, en adoptant de nouveaux processus et en instaurant une culture d'ouverture au changement.

Enfin, les sociétés les mieux gérées portent une grande attention à l'autoévaluation et au maintien d'une vision réaliste de leurs limites et des défis potentiels qui les attendent. Ce faisant, elles sont en mesure de planifier leurs activités de façon constructive et, à terme, de ne plus se concentrer uniquement sur leur désir de croissance pour passer de façon concrète à l'action en vue d'atteindre le succès visé.

" La plupart des sociétés se contentent de considérer la croissance de leurs revenus comme le principal indicateur de leur réussite, tandis que les sociétés les mieux gérées cherchent à diversifier les secteurs qu'elles peuvent faire fructifier en prenant des risques stratégiques, leur assurant ainsi une croissance profitable, soutient Mme Vachon. C'est par leur capacité d'adaptation et leur approche différente de la gestion des affaires qu'elles évitent le statu quo. "

Voici les 45 nouvelles lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2017 :

Société Secteur Région A V Gauge & Fixture Inc. Transport Ontario AG Hair Commerce de gros et distribution Colombie-Britannique Agrocrop Exports Ltd Manufacturier Ontario Armco Group of Companies Promotion immobilière Atlantique Artika For Living Inc. Commerce de gros et distribution Québec ASL Paving Ltd. Construction Saskatchewan Atlantic Coated Papers Manufacturier Ontario Backerhaus Veit Ltd. Aliments et boissons - tourisme d'accueil Ontario Biron Groupe Santé Soins de santé Québec Cando Rail Services Transport Manitoba Cowater International Services-conseils en développement international Ontario Daltco Electric Commerce de gros et distribution Ontario DPI Construction Management Construction Ontario Équipement d'emballage MMC Ltée Manufacturier Québec Fillmore Construction Management Inc. Construction Alberta Fluid Life Services en fiabilité de l'équipement Alberta Giraffe Foods Inc. Aliments et boissons - tourisme d'accueil Ontario Groupe Atwill-Morin Inc. Construction Québec Groupe Raymond Construction Québec GSOFT Technologies Québec Hopewell Group of Companies Immobilier Alberta IndustryBuilt Software Technologies Ontario Layfield Manufacturier Colombie-Britannique Le Groupe Dissan Commerce de gros et distribution Québec McAsphalt Industries Limited Construction Ontario McElhanney Consulting Services Ltd. Ingénierie et architecture Colombie-Britannique mobileLIVE Technologies Ontario Newcon Optik Manufacturier Ontario ONEC Group Construction Alberta Quails' Gate Winery Aliments et boissons - tourisme d'accueil Colombie-Britannique Romet Limited Manufacturier Ontario Source Atlantic Commerce de gros et distribution Atlantique Spinrite Commerce de gros et distribution Ontario Tap & Barrel Aliments et boissons - tourisme d'accueil Colombie-Britannique The Woodbridge Group Commerce de détail Ontario Traction on Demand Technologies Colombie-Britannique Transport Bourassa Transport Québec Trotter and Morton Construction Alberta Trucorp Investments Incorporated Manufacturier Atlantique Turkstra Lumber Company Limited Matériel Ontario Upper Canada Forest Products Ltd. Commerce de gros et distribution Ontario Vince's Market Commerce de détail Ontario Weston Wood Solutions Inc. Commerce de gros et distribution Ontario Wills Transfer Limited Transport Ontario Winters Instruments Manufacturier Ontario

Pour obtenir la liste complète des lauréates du programme des Mieux gérées, des lauréates de la catégorie Reconnaissance Or et des membres du Club Platine, cliquez ici.

À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 15 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du programme et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, Canadian Business, la Smith School of Business et MacKay CEO Forums. Pour en savoir plus, visitez www.bestmanagedcompanies.ca.

À propos de Deloitte

Deloitte, l'un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation, des conseils en gestion des risques et des conseils financiers. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.