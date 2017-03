Les solutions Kloud et Komlog de Komutel maintenant intéropérables avec BroadSoft

ST-GEORGES, QUÉBEC--(Marketwired - 8 mars 2017) - Komutel, un chef de file de solutions intégrées en télécommunications pour entreprise, annonce aujourd'hui que sa solution d'enregistrement Komlog et sa solution nuagique Kloud sont maintenant certifiées intéropérables avec BroadSoft, Inc. (NASDAQ:BSFT), un fournisseur mondial de logiciels de centre d'appels et de services de communications unifiées.

La solution d'enregistrement Komlog permet aux entreprises d'assurer le contrôle de la qualité, de la conformité et de la performance dans un environnement sécuritaire et efficace, alors que la solution Kloud offre une plateforme virtuelle de télécommunications. Ayant toutes deux la capacité de virtualisation, elles ont maintenant complété les tests d'intéropabilité BroadSoft avec BroadWorks R21.sp1 Interface SIP.

Citation:

« Nous sommes extrêmement fiers que nos solutions Komlog et Kloud aient passé les tests d'intéropérabilité sur la plateforme de BroadSoft. Elles optimisent chacune des étapes de l'expérience client et deviennent la clé d'une communication efficace avec la clientèle. Avec la fin des tests d'intéropérabilité, nos clients peuvent déployer les solutions Komlog et Kloud avec confiance, sachant qu'elles ont été testées dans un laboratoire BroadSoft. »

-- Richard Poulin, Chef de la direction, Komutel

À propos de Broadsoft

BroadSoft est le fournisseur leader de logiciels et de services permettant aux fournisseurs de services de téléphonie portable, filaire et câblée de proposer des Communications unifiées sur leurs réseaux IP. La plateforme de communications centrale de l'entreprise permet de proposer des services de communication professionnels et grand public en matière d'appels, de messagerie et de collaboration, notamment pour les échanges privés entre succursales, les appels vidéo, les SMS et les services convergents de lignes fixes et mobiles.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.BroadSoft.com.

À propos de Komutel

Komutel est une entreprise de haute technologie qui se spécialise dans le développement et la mise en marché de solutions logicielles et «nuagiques» évolutives et innovatrices dans le secteur des télécommunications. Komutel, joueur de premier plan au niveau des réseaux et plateformes technologiques (TI, VoIP, TDM, UC, Centrex, VM, mobiles, radio), se démarque par la convivialité, la flexibilité et la valeur ajoutée de ses produits. Sa clientèle s'étend dans plusieurs secteurs d'activité, tels que la santé, la finance, les assurances, la sécurité publique, l'éducation et bien d'autres. La suite de produits «infonuagiques» de Komutel comprend les centres d'appels, l'intégration et gestion intelligente de données «intelligence d'affaires», les rapports «CDR», les consoles PC, la notification, les RVI, l'enregistrement d'appels, ainsi que plusieurs autres modules en lien avec les marchés exploités. La suite de produits de Komutel, disponible dans le «nuage» ou en mode logiciel, réinvente les notions élémentaires de la communication d'entreprise, tout en ajoutant de la valeur aux solutions de communications unifiées de ses clients. Pour plus d'information, consultez notre site web à www.komutel.com.