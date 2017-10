Les syndicats au Canada exhortent le gouvernement fédéral à travailler avec les ministres de la Santé sur l'assurance-médicaments

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 18 oct. 2017) - Le président du Congrès du travail du Canada, Hassan Yussuff, affirme qu'il est optimiste que l'assurance-médicaments émerge comme une priorité à la réunion tenue cette semaine entre le gouvernement fédéral et les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé.

Le CTC se joindra à d'autres organisations prônant l'assurance-médicaments lors des réunions à Edmonton jeudi et vendredi 19 et 20 octobre.

« Nous serons présents pour encourager les ministres de la Santé à prendre des mesures qui feraient progresser la discussion sur la création d'un régime universel d'assurance-médicaments couvrant tout le monde au Canada, quels que soient leur revenu et leur lieu de résidence », a dit M. Yussuff.

À la réunion du Conseil de la fédération de juillet, les premiers ministres provinciaux et territoriaux ont demandé au gouvernement fédéral de continuer à collaborer avec eux et de prendre part activement aux discussions sur l'établissement d'un régime national d'assurance-médicaments.

Depuis, le directeur parlementaire du budget a publié un rapport fondé sur la liste des médicaments assurés du gouvernement du Québec qui estimait qu'un régime universel d'assurance-médicaments permettrait d'économiser 4,2 milliards de dollars par année.

Un autre rapport publié par le Centre canadien de politiques alternatives et Médecins canadiens pour le régime public se fonde sur un modèle plus efficace et prévoit des économies nettes de 11 milliards de dollars par année.

Le Canada est le seul pays développé ayant un régime universel d'assurance-maladie qui ne comprend pas d'assurance-médicaments universelle. Notre système à payeurs multiples est tel que le coût des médicaments sur ordonnance est plus élevé au Canada que dans tout autre pays, sauf les États-Unis. Il laisse 3,5 millions de Canadiennes et Canadiens dans l'incapacité d'acheter les médicaments qui leur sont prescrits.

Le jour de la fête du Travail cette année, continuant sur la lancée de leur appel fructueux à l'expansion du Régime de pensions du Canada, les syndicats du Canada ont lancé une campagne pour un régime national d'assurance-médicaments.