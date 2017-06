Les syndicats du Canada célèbrent l'abrogation des lois antisyndicales controversées

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 14 juin 2017) - Les syndicats du Canada célèbrent l'adoption du projet de loi C-4, une législation qui abroge les controversés projets de loi antisyndicaux C-377 et C-525 de l'ancien gouvernement conservateur.

« Nos affiliés et militants syndicaux partout au pays ont organisé et fait campagne contre ces lois depuis le tout début, et c'est à eux de célébrer cette victoire », a déclaré Hassan Yussuff, président du CTC.

« Le Premier ministre Justin Trudeau s'était engagé à l'époque à abroger ces lois s'il était élu, et nous sommes heureux qu'il ait tenu cette promesse », a-t-il ajouté.

L'ancien gouvernement conservateur soutenait que le projet de loi C-377 concernait la transparence syndicale, mais des experts de tous les domaines étaient d'avis qu'il s'agissait réellement d'une question de bureaucratie visant à forcer les syndicats, leurs fournisseurs et d'autres entreprises avec lesquelles ils travaillent à dépenser des millions de dollars et à consacrer des milliers d'heures à produire et traiter des rapports de dépenses qui seront vérifiés et classés aux frais des contribuables.

Le projet de C-525 aurait rendu la syndicalisation encore plus difficile pour les travailleurs et travailleurs dans les milieux sous réglementation fédérale. Le projet de loi était contesté par des spécialistes en relations de travail, mais a néanmoins été adopté par les conservateurs en décembre 2014.

Le projet de loi C-377 était contesté par l'Association des joueurs de la LNH, des sénateurs conservateurs et libéraux, des constitutionnalistes, la commissaire à la protection de la vie privée, l'Association du Barreau canadien, le secteur de l'assurance et des fonds communs de placement, sept des provinces et de nombreux et divers autres intervenants du monde des affaires, du milieu des finances et des communautés des professionnels, des universitaires, des juristes et des syndicalistes, du secteur privé et du secteur public fédéral et provincial. Malgré cette opposition, les conservateurs ont utilisé leur majorité au Sénat pour adopter le projet de loi le 30 juin 2015.

« En adoptant la loi C-4, le gouvernement fédéral a démontré qu'il comprend l'importance des relations de travail équitables et le rôle essentiel des syndicats pour l'avancement des droits de tous les travailleurs et travailleuses au Canada », a déclaré M. Yussuff.

« Je tiens à remercier tous ceux qui se sont opposés à ces projets de loi au fil des ans, de même que l'ancienne ministre MaryAnn Mihychuk qui a présenté le projet de loi C-4 en janvier l'année dernière et l'actuelle ministre du Travail Patty Hajdu pour son témoignage au Sénat en faveur du projet de loi. Nous sommes également reconnaissants envers la sénatrice Diane Bellemare qui a piloté le dossier à la Chambre haute », a-t-il ajouté.

