Les technologies de pointe visant à contribuer à la croissance économique mondiale sont présentées au salon CHINAPLAS 2017

Avec pour thème « Greenovation for a Smart Future » (Innovations écologiques pour l'avenir) CHINAPLAS 2017 (le 31e salon international de l'industrie du plastique et du caoutchouc), le plus important salon du secteur des plastiques et du caoutchouc en Asie, présentera aux visiteurs professionnels aguerris « la fabrication intelligente », « les matériaux de haute technologie », ainsi que « les solutions vertes », à travers un large éventail d'objets innovants. Véritable plateforme reconnue dans la présentation de nouvelles technologies, équipements et matériaux de pointe, CHINAPLAS démontrera l'étendue de son rôle dans l'accélération de la croissance économique.

Des solutions écologiques pour une fabrication durable

L'année 2016 fut marquée par des efforts à l'échelle mondiale visant à développer une société plus durable. Avec la déclaration des Nations Unies concernant les 17 objectifs de développement durable convenus par les dirigeants mondiaux, la réduction de l'impact de l'homme et des industries sur l'environnement est au cœur de nombreux programmes de développement mondial. La fabrication industrielle n'a pas d'autre choix stratégique que d'adopter des solutions écologiques pour évoluer. Dans un tel contexte économique international, CHINAPLAS 2017 rassemblera et mettra en avant un certain nombre de solutions écologiques, comme des équipements de pointe capables de ne générer aucune émission de COV, ou encore des matériaux dégradables et recyclables permettant la fabrication de produits multifonctions et légers à faible empreinte carbone. La « Recycling Technology Zone » (Espace des technologies de recyclage) du salon continuera de présenter aux visiteurs une vaste sélection de bonnes pratiques en rapport avec la protection de l'environnement et les économies d'énergie.

La première imprimante par rotogravure sans solvant commercialisée à l'échelle mondiale, et développée par Zhongshan Sotech Printing Machinery, sera présentée pour la première fois au salon CHINAPLAS 2017. Cette imprimante trouve des applications dans la fabrication d'emballages souples, dans le domaine des emballages d'aliments et de boissons, ou encore dans celui des fournitures médicales et produits chimiques du quotidien. Elle permet aux fabricants d'éliminer les COV. Son fabricant déclare que cet équipement utilise la lumière froide pour solidifier les encres de couleur sans avoir recours aux solvants et COV. Zhangjiagang Xinbei Machinery présentera un broyeur de déchets plastiques multi-usage, qui peut être utilisé pour le recyclage de tuyaux, de blocs et de caoutchouc grâce à un système de séparation magnétique. Avec des améliorations supplémentaires, la machine pourra également être utilisée pour le broyage et le recyclage de matériaux souples tels que les filaments, les sacs et les couches minces.

Les nouveaux matériaux haute performance ouvrent la voie à l'innovation

Les industries internationales des matières plastiques et du caoutchouc se développent rapidement, et bénéficient d'un marché mondial en croissance de clients finaux qui demandent une qualité supérieure. Une gamme de nouveaux matériaux haute performance sera présentée durant le salon CHINAPLAS 2017, incluant, mais sans s'y limiter, des composites ainsi que d'autres nouveaux matériaux caractérisés par une grande solidité, des propriétés de barrière importantes, une bonne transparence, une résistance à l'ébullition et à l'évaporation, une résistance UV, des propriétés anti-bactériennes et une nature biodégradable. De tels facteurs de performance leur confèrent une avance certaine sur l'allègement des automobiles, l'allègement et l'affinement des appareils électroniques grand public, l'amélioration de la sécurité alimentaire, et la réduction des émissions de carbone dans le bâtiment et la construction.

CHINAPLAS 2017, qui jouit d'une réputation méritée de plateforme de l'innovation, propose aux visiteurs un premier aperçu de l'abondance de nouveaux matériaux de qualité supérieure, qui contribuent de manière significative à la réduction du poids des véhicules. Par exemple, la résine de polyamide haute performance de Solvay, Technyl REDx, permet aux systèmes de transmission automobiles d'être plus efficaces. En outre, China XD présentera son XDPPSTR-03LQ19005, un polypropylène fibreux qui offre non seulement une empreinte carbone réduite durant la production, mais qui aide également à l'allègement dans de nombreuses applications automobiles.

La fabrication intelligente s'équipe d'équipements intelligents

La fabrication intelligente demeure le thème dominant du salon CHINAPLAS 2017. S'appuyant sur le succès de l'« Automation Technology Zone » (Espace des technologies d'automatisation) lors des deux précédentes éditions du salon, cet espace a été rebaptisé « Smart Manufacturing Technology Zone » (Espace des technologies de la fabrication intelligente) et réaménagé afin de répondre à l'intérêt enthousiaste de l'industrie d'aujourd'hui pour la fabrication intelligente.

Cette partie du salon présentera une gamme complète de technologies et de produits récents, notamment des bras mécaniques, des robots, des systèmes automatisés, des capteurs, des déclencheurs et des manettes. Les visiteurs internationaux cherchant des solutions intégrées de qualité supérieure pour leurs problèmes de fabrication intelligente ne seront pas déçus. Ils trouveront encore plus de technologies dernier cri dans la « 3D Technology Subzone » (section des technologie 3D), où seront exposés les imprimantes 3D, les scanners 3D, les logiciels ainsi que les services d'impression en 3D.

Les exposants de cette section feront des démonstrations de ces innovations impressionnantes en mesure de satisfaire les acquéreurs les plus exigeants et de les aider à affronter la concurrence internationale. Parmi eux, Guangdong Topstar Technology présentera son robot à faible charge doté de la technologie de commande de bus de classe mondiale EtherCAT, qui offre une grande précision et une vitesse élevée. La société Dong Guan Cangming 3D Tech, quant à elle, présentera son impression métallique en 3D, son impression photosensible en 3D ainsi que son impression organique en 3D. De nombreux autres exposants ont préparé le meilleur des dernières innovations technologiques pour CHINAPLAS 2017 et attendent des visiteurs des marchés finaux en provenance du monde entier.

CHINAPLAS 2017 se tiendra au China Import & Export Fair Complex, à Pazhou, dans la région de Guangzhou en Chine, du 16 au 19 mai. Les frais d'entrée sont de 30 yuan (forfait journée) et 50 yuan (forfait 4 jours). Pour bénéficier d'une entrée gratuite, rendez-vous sur le site www.ChinaplasOnline.com/prereg et pré-enregistrez-vous avant le 9 mai. Les visiteurs ayant validé une pré-inscription avant le 1er mars recevront leur badge par courrier à l'avance, ce qui leur permettra d'éviter la queue au bureau d'inscription le jour même.

