Les véhicules ferroviaires de Bombardier en Basse-Saxe atteignent le jalon des 100 millions de kilomètres

- Les véhicules de Bombardier sont l'épine dorsale du transport public régional de Basse-Saxe (Allemagne) - Depuis le début du service en 2003, le parc a transporté environ 340 millions de passagers avec un taux de disponibilité de plus de 99 %

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd'hui que le parc Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) a atteint les 100 millions de kilomètres de service depuis le début du service en 2003. Le parc LNVG consiste de 37 locomotives BOMBARDIER TRAXX et de 220 voitures à deux niveaux BOMBARDIER TWINDEXX. Ce succès est dû à une étroite collaboration entre le fabricant, le propriétaire, l'exploitant et le fournisseur de service de maintenance. Il établit ainsi une nouvelle norme pour le transport public en Allemagne. Le parc appartient à l'agence LNVG, est exploité par metronom Eisenbahngesellschaft et est entretenu par Bombardier Transport et ses partenaires Osthannoversche Eisenbahn (OHE) et Eisenbahn und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB).

Hans-Joachim Menn, PDG de LNVG, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir atteint ce jalon, qui démontre que le transport public en Allemagne peut être tout à la fois fiable et économique. Depuis 2003, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour offrir une mobilité fiable et un haut niveau de confort à la population de Basse-Saxe. L'augmentation du nombre de passagers et ce jalon des 100 millions de kilomètres parcourus en sont des preuves convaincantes. »

François Muller, chef, Solutions de gestion du parc, Bombardier Transport, Allemagne, a ajouté : « Maintenir la disponibilité d'un parc de véhicules au plus haut niveau sur 100 millions de kilomètres est un véritable exploit. Je remercie toutes les personnes qui y ont participé pour leur travail quotidien et leur rendement exceptionnel. En utilisant les technologies les plus récentes, nous avons constamment optimisé la maintenance du parc et contribué de façon importante à la mobilité en Basse-Saxe. »

Après la livraison du parc en 2003, 2005, 2006, 2007 et 2010, Bombardier a été choisie pour assurer sa maintenance et est parvenue à atteindre un niveau de disponibilité moyen de 99 %. Dans le cadre de la prolongation du contrat jusqu'à 2035 annoncée en août 2016, Bombardier deviendra propriétaire déclaré des véhicules et entité chargée de la maintenance et s'engagera à offrir un niveau de disponibilité de 100 % pour le parc exploité.

