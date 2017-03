L'exploitant de cinéma Cinemark annonce l'installation de nouveaux fauteuils inclinables avec mouvement D-BOX

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 mars 2017) - Technologies D-BOX inc. (ci-après « D-BOX ») (TSX:DBO), chef de file mondial en technologie de mouvement immersive dans le secteur du divertissement, et Cinemark Holdings Inc. (NYSE:CNK) (« Cinemark »), important exploitant de cinéma aux États-Unis et à l'international, sont heureux d'annoncer leur projet d'installer les premiers fauteuils inclinables avec mouvement D-BOX aux États-Unis. Ces fauteuils seront d'abord installés dans une salle de cinéma à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, puis dans de nombreuses autres salles par la suite.

Suivant la vague d'une nouvelle tendance marquée aux États-Unis, D-BOX a doté ses luxueux fauteuils inclinables d'un repose-pieds se logeant sous le siège et de commandes individuelles brevetées permettant de créer une expérience immersive des plus personnalisées et agréables.

« Cette annonce survient à un moment opportun dans le marché, puisque la tendance aux fauteuils de luxe inclinables s'amplifie de façon exponentielle, a affirmé Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. Notre technologie de mouvement innovatrice et nos commandes individuelles d'intensité de mouvements alliées à notre service d'installation clé en main constituent la solution idéale pour les exploitants de cinéma désireux de tirer parti du vif intérêt manifesté par les consommateurs pour les expériences haut de gamme uniques. »

« Nous avons connu un franc succès avec D-BOX jusqu'à maintenant, alors nous sommes enchantés de développer davantage notre partenariat en installant les premiers fauteuils inclinables dotés de la technologie de mouvement D-BOX, a déclaré Mark Zoradi, chef de la direction de Cinemark. Concentrant toujours nos efforts sur l'amélioration de l'expérience client, nous sommes ravis d'offrir en primeur à notre fidèle clientèle d'Albuquerque la possibilité de faire l'expérience de cette technologie de mouvement dans un fauteuil inclinable. »

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO) conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine pointe de la technologie destinés au marché du divertissement et à celui de la simulation et de la formation. Cette technologie unique et brevetée utilise des codes de mouvement programmés spécifiquement pour chaque contenu visuel et transmis à un système de mouvement intégré dans une plateforme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements ainsi produits sont parfaitement synchronisés aux images projetées à l'écran pour créer une expérience immersive d'un réalisme sans précédent.

À PROPOS DE CINEMARK HOLDINGS, INC.

Cinemark est un exploitant de salles de cinémas agissant à titre de chef-de-file sur le marché américain et international. Cinemark exploite 526 salles de cinémas équipés de 5 903 écrans dans 41 états américains, au Brésil, en Argentine et dans 13 autres pays d'Amérique latine en date du 31 décembre 2016. Pour plus d'information, veuillez visiter investors.cinemark.com.