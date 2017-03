L'honorable Amarjeet Sohi appuie la nouvelle d'une piste multifonctionnelle sur le pont international Gordie-Howe

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 1 mars 2017) - Infrastructure Canada

« L'annonce faite aujourd'hui que le pont international Gordie-Howe comprendra une piste multifonctionnelle pour les moyens de transport non motorisés est une bonne nouvelle concernant cet important projet international, en particulier pour les passionnés de cyclisme de la région de Windsor-Detroit. C'est une excellente façon d'appuyer le transport urbain propre.

« Je félicite l'Autorité du pont Windsor-Detroit Bridge des efforts continus qu'elle fait pour veiller à l'engagement du public pour tous les aspects de ce projet, y compris en travaillant en partenariat avec l'Agence des services frontaliers du Canada et le Bureau des douanes et de la protection des frontières des É.-U. pour faire de cette piste une réalité.

« Cette collaboration continue a été confirmée par le premier ministre Trudeau et le président Trump qui ont récemment réitéré qu'ils appuyaient fermement la construction du pont international Gordie-Howe.

« À court terme, le pont stimulera l'économie à l'échelle locale, régionale et nationale en créant des emplois et des débouchés pour les entreprises. À long terme, il contribuera à la croissance économique et la prospérité du Canada et des États-Unis.

« Nous nous sommes engagés à construire le pont international Gordie-Howe et à effectuer des investissements fédéraux en infrastructure afin de favoriser la croissance économique, de créer de bons emplois pour la classe moyenne et de renforcer la productivité dans les collectivités de tout le Canada. »

