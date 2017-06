Lifesize annonce un programme de bêta-test pour la nouvelle version de son application PC et Mac en mode cloud

L'application Lifesize se dote d'une nouvelle interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités pour simplifier la collaboration des entreprises de toutes tailles

PARIS, FRANCE et AUSTIN, TX--(Marketwired - 28 juin 2017) - Lifesize®, acteur d'envergure mondiale spécialiste des technologies de visioconférence innovantes, annonce un programme de bêta-test pour son application Lifesize. Plate-forme de collaboration en mode cloud conjuguant audio-, web- et visioconférence pour offrir une expérience de qualité supérieure, l'application Lifesize a été entièrement revue en privilégiant l'intuitivité. Elle s'enrichit d'une nouvelle interface utilisateur et de fonctionnalités telles que la recherche dynamique de correspondances et l'appel d'un simple clic, le résultat : des communications fluides, une collaboration facilitée, plus dynamique et plus souple.

La première phase de ce programme de bêta-test se déroulera sur invitation uniquement. Les clients intéressés peuvent s'inscrire à l'adresse www.lifesize.com/betainvite pour que leur candidature soit prise en compte. Lifesize organisera rapidement un programme de bêta-test accessible au public. Cette approche par étapes lui permettra de continuer à recueillir des avis et des commentaires concrets grâce auxquels il pourra peaufiner encore sa nouvelle application afin de mieux répondre aux besoins d'une base de clients en plein essor.

" La collaboration procure aux entreprises des résultats extraordinaires. Elle stimule la créativité, la productivité et l'efficacité, et se doit d'être simple et intuitive. Par conséquent nous avons collaboré étroitement avec les clients et les utilisateurs. Résultat : cette nouvelle application leur permet de se réunir facilement, en leur offrant la simplicité d'emploi à laquelle ils sont habitués au quotidien, mais en l'assortissant de fonctionnalités, d'une fiabilité et une sécurité de classe entreprise ", précise Craig Malloy, CEO chez Lifesize. " Au terme de plusieurs centaines d'heures d'études et de tests réalisés auprès de centaines de clients, nous pensons avoir conçu une application qui aide ses utilisateurs à travailler de manière encore plus simple et efficace, à se montrer plus performants aux postes qu'ils occupent, et à générer de solides résultats pour leurs entreprises. Nous nous réjouissons de recueillir des retours d'informations encore plus nombreux via ce programme de bêta-test qui nous aideront à affiner l'expérience utilisateur pour la faire rimer avec excellence. "

Un nouveau design favorisant l'aisance et la souplesse des réunions

La nouvelle application Lifesize offre une expérience utilisateur d'exception via une interface utilisateur intuitive, simple et moderne. Elle se distingue également par sa souplesse accrue, grâce à des outils de modération performants et des autorisations efficaces, et dote les participants et invités d'une expérience cohérente, aussi bien sur l'application web que le poste de travail client.

Les nouveautés de l'application Lifesize offrent :

Aisance de navigation : Recherche globale avec mise en correspondance dynamique - Recherche de contacts, de réunions et de systèmes de salle via une recherche globale, évitant d'avoir à mémoriser l'appellation exacte. Récents et favoris - Accès à une liste récapitulant les derniers appels manqués ou les dernières réunions suivies, qu'il est possible de relancer instantanément d'un simple clic depuis l'écran d'accueil. Les utilisateurs peuvent marquer un contact, une réunion ou un système de salle comme favori(e) afin de pouvoir y accéder aisément depuis la page d'accueil. Annuaire optimisé - Accès à une liste de contacts triés par ordre alphabétique, filtrable, avec informations de présence et favoris, et appel vidéo ou audio ; dialogue en direct ; programmation de réunion ; consultation de la fiche d'un contact d'un simple clic sur son nom.



Souplesse des réunions : Programmation aisée des réunions - Programmation d'une réunion à partir de l'écran d'accueil, d'une fenêtre de dialogue en direct, ou d'une réunion ou d'un système de salle dans l'annuaire. Envoi d'une invitation au moyen du courrier électronique, de l'agenda, d'un lien ou d'un modèle. Procédure d'appel accélérée - Établissement d'une communication avec un contact, un système de salle ou une salle de réunion à partir de l'annuaire directement, ou composition d'un numéro pour passer un appel. Outils exploitables par l'animateur en cours de présentation - Réglage silencieux aisément applicable à la totalité des participants, possibilité de mettre fin à la communication pour la totalité des participants, ou ajout de participants en cours de réunion.



Aisance de prise en main et simplicité d'actualisation : Didacticiels intégrés à l'application - Prise en main aisée et fluide, depuis la démonstration guidée jusqu'à la version d'évaluation gratuite en passant par la mise en œuvre pour les nouveaux utilisateurs. Informations récentes intégrées à l'application - Notifications sur la publication de versions et guides intégrés à l'application ; bannières pour les alertes système et annonces de nouveautés en plusieurs langues. Mises à jour automatiques - Mises à jour automatiques des dernières fonctionnalités de l'application sur les postes de travail, sans avoir à mettre le service informatique à contribution.



Informations complémentaires

A propos de Lifesize

Lifesize a pour objectif de connecter les personnes pour créer une formidable expérience professionnelle. Depuis plus de dix ans, Lifesize est au premier plan de la collaboration vidéo grâce à des solutions de qualité, conçues pour rapprocher les gens. Nous associons une expérience de visioconférence sur le Cloud hors pair à des appareils primés, faciles à utiliser, conçus pour tout type de salle de conférence, afin que chacun puisse se connecter avec n'importe qui et de n'importe où. Résultat : une expérience de réunion exceptionnelle. De par leur conception, nos solutions de visioconférence répondent aux besoins des entreprises d'aujourd'hui, tout en restant à la portée des sociétés de toute taille. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lifesize.com/fr ou suivez-nous sur @LifesizeHD.

Lifesize et le logo Lifesize sont des marques de commerce de Lifesize, Inc. et sont peut-être déposées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/6/13/11G141062/Images/Lifesize_App_Update_Mac_1-Home_Full_Screen-52283c130144a59aae9339b70afc8c95.jpg

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/6/13/11G141062/Images/Lifesize_App_Update_Mac_2-Contacts_Browser-ab3190d1461d8938b259b54f4031fa01.jpg

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/6/13/11G141062/Images/Lifesize_App_Update_Mac_3-In_Call_13_Way_Full_Scre-85a8bbd82caa9cfcb07e03dbcf2e7264.jpg

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/6/13/11G141062/Images/Lifesize_App_Update_Mac_4-Screen_Share_13_Way_Brow-4875c55ccca79a9cb67f8434acb27bc8.jpg