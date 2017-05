L'inventaire numérique de PATTISON Onestop maintenant disponible sur Campsite, l'unique plateforme d'achat programmatique au pays

Campsite, spécialisée dans l'achat d'affichage numérique, permet maintenant aux annonceurs de cibler efficacement les consommateurs dans plusieurs environnements

MONTRÉAL et TORONTO--(Marketwired - 16 mai 2017) - Campsite Global inc. annonce aujourd'hui que PATTISON Onestop, leader canadien en vente et exploitation d'affichage numérique, est le plus récent fournisseur à offrir son inventaire sur Campsite. L'ampleur de cette nouvelle association fait de la plateforme programmatique d'achat publicitaire, une solution incontournable pour tout annonceur qui vise à maximiser ses stratégies d'investissements numériques.

L'arrivée de PATTISON Onestop renforce l'offre de Campsite grâce à l'ajout de plus de 2 500 écrans dans 1 000 nouveaux emplacements, et ce, dans trois nouveaux réseaux distincts, présentant ainsi aux annonceurs d'uniques opportunités de joindre des clientèles ciblées. En plus du contenu publicitaire, le Digital Transit Network présente aux usagers du transport en commun de la Toronto Transit Commission (TTC) des actualités, des bulletins météo ainsi que les heures d'arrivée et de départ du réseau. Ensuite, le Digital Office Network permet aux publicitaires de cibler des professionnels, des gestionnaires et des dirigeants durant leur journée de travail, grâce à des écrans dans les ascenseurs de plusieurs tours à bureaux situées au centre-ville de sept marchés importants. Enfin, le Digital Residential Network diffuse du contenu dans des immeubles résidentiels à taux d'occupation élevé.

Campsite devient ainsi officiellement un espace commun où les plus importants joueurs de l'industrie peuvent offrir leur inventaire sous forme d'enchère en temps réel (RTB). Chefs de file dans les domaines de l'affichage numérique et de la publicité basée sur la localisation, PATTISON Onestop et Newad Media Inc., sont les premiers fournisseurs à rendre disponible leur inventaire numérique sur une même plateforme d'achat.

" Pour Onestop, le partenariat avec Campsite est la première étape d'une stratégie visant à offrir à nos partenaires en agences de nouvelles technologies qui favorisent l'achat de nos écrans de manière concurrentielle face à d'autres offres numériques, précise Cam Milne, vice- président et directeur général, PATTISON Onestop. Il s'agit d'une étape cruciale qui permet aux médias numériques de compter sur de nouvelles sources de revenus et sur de nouveaux clients qui pourront enfin acheter en coût par vues (CPV) dans des environnements précis. "

Au cours des prochains mois, d'autres fournisseurs connecteront leur inventaire à la plateforme Campsite, ce qui renforcera davantage son importance dans le marché numérique au Canada.

À PROPOS DE CAMPSITE

Campsite, une propriété de Campsite Global Inc., est la première entreprise à développer des logiciels dédiés à offrir de l'inventaire DOOH premium par l'entremise d'une plateforme programmatique automatisée. Depuis sa création en 2016, Campsite rassemble les fournisseurs et les acheteurs dans un environnement commun, spécialement conçu pour le DOOH. La plateforme de Campsite est une solution innovatrice pour les annonceurs qui désire agrandir et, surtout, optimiser leur portée numérique. www.campsiteproject.com

À PROPOS DE PATTISON ONESTOP

PATTISON Onestop, chef de file de la vente et de l'exploitation de réseaux d'affichage numérique, travaille avec les plus grandes marques canadiennes afin de créer et de mettre en œuvre des expériences uniques et captivantes. Leurs réseaux fournissent de l'information pertinente au moment opportun dans des environnements où les médias traditionnels ne peuvent le faire. Onestop mise sur une technologie de pointe pour déployer des campagnes numériques dans les transports collectifs et les aéroports ainsi que dans des tours de bureaux, des immeubles résidentiels et autres environnements commerciaux, dont le PATH, le passage souterrain de Toronto. L'ensemble de leurs réseaux numériques génèrent plus de 12,4 millions d'impressions hebdomadaires. Onestop est une division de PATTISON Affichage.

