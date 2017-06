Lloyd Mayappo se joint à Critical Elements à titre de coordonnateur aux relations avec les Cris

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 juin 2017) - Corporation Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX CROISSANCE:CRE)(OTCQX:CRECF)(FRANCFORT:F12) annonce l'arrivée au sein de son équipe de l'ancien chef des Cris d'Eastmain de 2005 à 2008, Lloyd Mayappo, à titre de coordonnateur aux relations avec les Cris. M. Mayappo parle couramment français, anglais et cri, ce qui constitue un atout de communication important et facilitera l'intégration des employés. Cette annonce illustre bien l'importance qu'accorde Critical Elements au maintien de bonnes relations avec la communauté et favorisera la mise en place de collaborations porteuses pour l'entreprise et les membres de la nation crie.

Bien ancré dans sa communauté, Lloyd Mayappo a maintes fois démontré ses fortes aptitudes de leadership. Son expertise s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience à titre de contremaître, gestionnaire de projet et de personne-ressource au sein de la nation crie d'Eastmain. Son rôle au sein de Critical Elements sera d'agir comme intermédiaire entre la Société et la communauté. Il épaulera les dirigeants dans l'embauche d'employés de la nation crie et les conseillera dans les démarches à prendre afin d'obtenir l'engagement de la communauté dans les travaux de la Société.

« Nous sommes très fiers de compter Lloyd Mayappo au sein de notre équipe, » a commenté Jean-Sébastien Lavallée, president du conseil et chef de la direction de Critical Elements. « La transparence est une valeur importante pour notre organisation et nous souhaitons que les communautés avec lesquelles nous collaborons le sentent bien. La présence de M. Mayappo sera dont un atout indéniable pour nos prochaines étapes. »

Dès ses débuts, Critical Elements, une société minière à phase avancée d'exploration, s'est engagée à entretenir de bonnes relations avec la communauté de la nation crie. L'entreprise accorde beaucoup d'importance à la réalisation de ses projets dans le plus grand respect du territoire où elle s'implante. D'ailleurs, les démarches de consultations réalisées, à ce jour, ont permis d'établir un dialogue avec la communauté.

À propos de Corporation Éléments Critiques

La Société a récemment publié une analyse financière du Projet Rose détenue à 100 % par Critical Elements (Étude économique préliminaire (PEA) du projet Rose lithium-tantale, Genivar, décembre 2011) qui est basée sur des prédictions de prix de 260 $ US/kg (118 $/lb) pour le Ta 2 O 5 contenu dans le concentré de tantalite et de 6 000 $ US/t pour le carbonate de lithium (Li 2 CO 3 ). Le taux de rendement interne (« TRI ») du Projet Rose est estimé à 25 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 279 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 4,1 ans. Le TRI avant impôts du Projet Rose est estimé à 33 % et la VAN à 488 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. (Une ressource minérale n'est pas une réserve si elle n'a pas démontré sa viabilité économique.) Voir le communiqué de presse daté du 21 novembre 2011. L'analyse financière préliminaire inclut des ressources minérales inférées considérées comme trop spéculatives géologiquement pour avoir des considérations économiques d'appliquées pour être catégorisées comme des réserves minérales et il n'y a aucune certitude que l'étude économique préliminaire pourra être réalisée.

Les conclusions du PEA indiquent que l'opération pourrait soutenir un taux de production de 26 606 tonnes de carbonate de lithium haute pureté (> 99,9 % Li 2 CO 3 ) et 206 670 livres de Ta 2 O 5 par an sur une durée de vie de 17 ans.

Le Projet Rose contient actuellement une Ressource Minérale de 26,5 millions de tonnes de Ressources Minérales Indiquées à une teneur de 1,30 % Li 2 O Eq. ou 0,98 % Li 2 O et 163 ppm Ta 2 O 5 et 10.7 millions de tonnes de Ressources Minérales Présumées à une teneur de 1,14 % Li2O Eq. ou 0,86 % Li 2 O et 145 ppm Ta 2 O 5 .

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.