Loblaw et sa Fondation pour les enfants le Choix du Président(MD) s'engagent à verser 150 millions $ pour combattre la faim chez les enfants et améliorer leur nutrition

Chaque jour au pays, 1,1 million d'enfants sont à risque de ne pas manger ou de ne pas pouvoir manger à leur faim

La Fondation pour les enfants le Choix du PrésidentMD, fondée et financée en partie par Les Compagnies Loblaw Limitée, s'est aujourd'hui engagée à verser 150 millions $ pour combattre la faim chez les enfants par l'entremise de collectes de fonds et de dons de l'entreprise au cours de la prochaine décennie. Grâce au réseau de Loblaw, qui comprend 1 100 magasins d'alimentation, plusieurs millions de clients et quelques 200 000 employés, la Fondation est devenue l'un des plus généreux donateurs soutenant les programmes de petits-déjeuners dans les écoles, de même que l'éducation en matière de nutrition partout au pays.

« En tant que détaillant en alimentation le plus important au Canada, comptant des magasins dans la plupart des communautés partout au pays, nous sommes en mesure de sensibiliser les gens face à cet enjeu et d'apporter notre aide pour nourrir les enfants qui souffrent de la faim, explique Galen G. Weston, chef de la direction et président exécutif du Conseil de Les Compagnies Loblaw Limitée et ancien président de la Fondation pour les enfants le Choix du PrésidentMD. Le Canada vient de célébrer ses 150 ans; or bien nourrir nos enfants est le meilleur moyen pour leur assurer un bel avenir ainsi que celui de notre pays. C'est pourquoi nous avons à cœur d'alimenter leur potentiel pour apprendre, grandir et réussir. »

Ayant pour but de lutter contre la faim chez les enfants et de leur offrir une bonne nutrition, la vocation de la Fondation pour les enfants le Choix du PrésidentMD, reposera sur deux nouveaux piliers stratégiques : premièrement, elle compte Nourrir les enfants sainement en soutenant divers programmes de nutrition scolaires et communautaires de même qu'en s'associant avec des organismes à but non lucratif qui partagent le même objectif; deuxièmement, elle souhaite Apprendre aux enfants à se nourrir sainement en offrant son aide à des programmes d'éducation nutritionnelle qui permettent aux enfants de faire des choix plus sains, plus responsables et mieux informés.

« Un enfant qui a faim ou qui est mal nourri ne pourra jamais réaliser son plein potentiel. Dans un pays aussi prospère que le Canada, il est inacceptable que des enfants, jour après jour, n'aient pas suffisamment à manger, a déclaré Sarah Davis, présidente de la Fondation pour les enfants le Choix du PrésidentMD et présidente de Les Compagnies Loblaw Limitée. La Fondation pour les enfants le Choix du PrésidentMD, grâce à ses généreux dons aux programmes de nutrition scolaires et à ses nombreux partenariats avec des centaines d'organismes à travers le pays, met tout en œuvre pour que ces enfants puissent manger à leur faim. »

La Fondation a récemment fait l'acquisition de Déjeuner pour apprendre afin d'aider plus d'enfants partout au pays. En 2018, la Fondation pour les enfants le Choix du PrésidentMD contribuera à offrir à plus de 500 000 enfants d'ici des déjeuners, des collations et des lunchs tous les jours. Ce chiffre est appelé à augmenter graduellement de manière à combler l'écart et à réduire celui de 1,1 million d'enfants étant à risque d'aller à l'école le ventre vide. La fondation créera également un nouveau fonds communautaire afin d'offrir des solutions aux organismes locaux, comme les cuisines collectives ou les programmes voués à l'éducation des jeunes sur la nutrition.

La Fondation pour les enfants le Choix du PrésidentMD a été fondée en 1989 pour venir en aide aux enfants partout au Canada, et elle a depuis ce temps versé plus de 150 millions $, soutenant ainsi plus de 3,1 millions d'enfants. Les frais liés à l'administration et aux activités de la fondation sont absorbés par Loblaw, de manière à ce que 100 % de chaque dollar versé serve à aider les enfants. La Fondation offre du financement partout au Canada et les fonds sont distribués dans la région où ils ont été recueillis. Pour de plus amples renseignements sur la FECP ou pour faire un don en ligne, visitez pc.ca/fondation.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, le plus important détaillant au pays ainsi que le porteur de parts majoritaire de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens-propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens-propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à profiter pleinement de la vie, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être de l'ensemble des consommateurs qui visitent ses magasins et y effectuent un milliard de transactions annuellement. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés, ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité, ses pharmacies offrant des services complets situées dans plus de 1 300 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et plus de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD, ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille, et trois des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Grâce aux programmes de fidélisation PC PlusMD et Pharmaprix OptimumMD plus d'un Canadien sur trois accumule des récompenses dans les magasins de ces entreprises.