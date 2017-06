Logement social : le gouvernement fédéral investit à Québec

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 8 juin 2017) - Neuf ensembles de logements sociaux disposent maintenant de fonds pour effectuer des travaux de rénovation et de réparation à leurs propriétés. Ils profiteront d'un investissement totalisant plus de 520 000 $. Investir dans la rénovation et réparation de logements abordables dans la région de Québec contribuera à améliorer le bien-être général des familles et de la communauté.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et député de Québec, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Chacun des ensembles nécessite diverses rénovations et améliorations, notamment des travaux de maçonnerie, briquetage et de fondation, la modernisation des systèmes électriques, des travaux de peinture, la réparation des rampes et l'étanchéisation des portes et fenêtres. Les neuf ensembles de logements qui bénéficieront de l'investissement du gouvernement sont les suivants :

Coopérative d'habitation La Promenade 642-648 rue Bagot 429-433 rue Raoul-Jobin 755-759 rue Raoul-Jobin

Coopérative d'habitation Vie de Quartier 574 rue Jacques-Parizeau

Coopérative d'habitation de la Chevrotière 1060 rue de la Chevrotière

Coopérative d'habitation de la Renaissance de Québec 2465-2475-2495 rue Trudeau

Coopérative d'habitation l'Alizé 365 rue Jeanne d'Arc 310, 312, 316 rue d'Aiguillon 519, 521, 523, 525 rue d'Aiguillon



Citation :

« Notre gouvernement investit dans la réparation et l'amélioration d'ensembles de logements sociaux afin d'améliorer la qualité de vie de ceux qui en ont le plus besoin. Ces neuf ensembles de logements ici à Québec profiteront de cette initiative, tout comme, du même coup, notre communauté. Ces travaux contribueront à la croissance économique et à l'essor de la classe moyenne au Canada. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

Faits en bref :

Le budget de 2016 a prévu près de 574 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2016-2017 et par l'entremise du Fonds consacré à l'infrastructure sociale, afin de soutenir des projets de réparation, de rénovation énergétique et d'économie de l'eau dans les logements sociaux existants. La majeure partie de ces fonds sera versée par les provinces et territoires.

De ce montant, 77,6 millions de dollars seront affectés aux logements sociaux directement administrés par la SCHL.

Le gouvernement fédéral a contribué près de 12 millions de dollars par l'entremise de l'Initiative de rénovation ou d'amélioration de logements sociaux administrés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement - 2016. Le financement appuiera les réparations générales ainsi que les rénovations requises pour protéger la santé et la sécurité des résidents, améliorer l'accessibilité, réduire le taux d'inoccupation, et diminuer la consommation d'eau et d'énergie.

Liens connexes :

- La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour plus de renseignements, composez le 1-800-668-2642, visitez notre site Web suivez-nous Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.