LOJIQ (ou OQMJ) et la Fondation Montréal inc. lancent un appel à projets pour favoriser le développement d'affaires à l'international

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 juin 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

La Fondation Montréal inc. et LOJIQ lancent un appel à projets exclusif aux jeunes entrepreneurs soutenus par la Fondation. Les entrepreneurs, qui répondent aux critères d'admissibilité du regroupement LOJIQ et aux conditions stipulées dans l'appel à candidatures, pourront bénéficier du soutien financier et logistique de LOJIQ et d'un accompagnement sur mesure offert par la Fondation.

"Ce partenariat vise à contribuer au rayonnement de l'entrepreneuriat jeunesse local et à favoriser la consolidation de différents projets d'affaires par le biais d'une expérience de perfectionnement à l'international jumelant les forces de la Fondation Montréal Inc. à celles de LOJIQ" a déclaré Michel Robitaille, président-directeur général, LOJIQ.

LOJIQ offrira une bourse forfaitaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 000 $, selon la destination, à 10 entrepreneurs sélectionnés. Ce montant servira à couvrir les frais de mobilité internationale liés à chaque projet de perfectionnement. Les entrepreneurs sélectionnés obtiendront également la couverture d'une assurance responsabilité civile et un soutien financier pour l'obtention d'une assurance voyage-soins médicaux d'urgence pour la durée du projet à l'étranger, en plus d'un accompagnement logistique.

"Cette initiative offre des occasions d'affaires à l'international et d'exportations pour les jeunes entrepreneurs, en jumelant les services d'accompagnement personnalisés offerts par la Fondation Montréal Inc. et le soutien logistique offert par LOJIQ" déclare Liette Lamonde, directrice générale de la Fondation Montréal inc.

La Fondation Montréal inc. offre une activité d'une demi-journée aux 10 entrepreneurs sélectionnés, sur la manière de faire des affaires à l'international, une formation sur « Les foires et salons commerciaux » pour maximiser leur retour sur investissement et un accompagnement à la carte auprès de coachs expérimentés à l'international.

Les entrepreneurs intéressés doivent proposer leur programme de séjour en fonction de leurs objectifs de développement. Le séjour doit avoir lieu entre le 1er novembre 2017 et le 31 mars 2018. Pour en savoir davantage sur les conditions stipulées dans l'appel à candidature et les critères d'admissibilité et les faire une demande en ligne visiter le site web de LOJIQ à : bit.ly/2twoog2.

À propos de la Fondation Montréal inc.

La Fondation Montréal inc. (montrealinc.ca) investit dans la création, l'expansion et le soutien continu d'entreprises prometteuses pour contribuer à l'essor de Montréal. Depuis 1996, la Fondation a octroyé plus de 7,7 millions de dollars en bourses pour aider le démarrage de 925 entreprises à Montréal, lesquelles ont créé près de 3000 emplois. La Fondation a ainsi contribué à créer des investissements de plus de 76 millions de dollars à Montréal.

À propos de LOJIQ

LOJIQ accompagne et soutient annuellement plus de 4 000 jeunes Québécois âgés de 18 à 35 ans qui, engagés dans une démarche de développement personnel et professionnel, recherchent une expérience de mobilité internationale enrichissante et formatrice. LOJIQ contribue également à accueillir près de 3 000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ regroupe l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), l'Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ), l'Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse (OQWBJ) et l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://www.marketwire.com/library/20170619-1097528_800.jpg