L'OSBI lance un plan stratégique quinquennal pour améliorer les services offerts aux Canadiens

TORONTO, ON--(Marketwired - 19 janvier 2017) - L'ombudsman des services bancaires et d'investissement du canada (OSBI) a publié un plan stratégique qui décrit les principales orientations stratégiques que l'organisation suivra au cours des trois à cinq prochaines années.

" Notre plan stratégique précise clairement nos priorités principales. En exécutant le plan avec succès, nous espérons renforcer notre contribution en matière de services publics, exercer un leadership éclairé et ajouter de la valeur au secteur des services financiers du Canada, a déclaré l'ombudsman et chef de la direction Sarah Bradley. Le plan témoigne de la vision, de la mission et des valeurs de l'OSFI, et il est un moyen de donner suite aux possibilités et aux défis qui façonnent notre rôle au sein du secteur. "

Pour atteindre son objectif qui consiste à consolider sa valeur et sa réputation d'ombudsman financier indépendant et de confiance canadien, l'OSBI se concentrera sur les quatre orientations stratégiques clés suivantes :

Fournir des services de grande valeur et être le fournisseur de choix en matière de règlement des différends : L'OSBI continuera d'offrir des services accessibles et de qualité aux consommateurs et aux firmes participantes, et ce, en élargissant sa gamme de services et en mettant à profit son expertise et ses connaissances au service des intervenants, ce qui renforcera la compréhension de ces derniers.

Établir des relations durables grâce à la sensibilisation des intervenants à l'importance des services offerts par l'OSBI : L'OSBI renforcera la confiance, la valeur et la notoriété de sa marque auprès des organismes de réglementation, des firmes et des consommateurs, et ce, en montrant clairement la valeur et l'efficacité de ses services.

Favoriser l'amélioration continue et la résilience organisationnelle : L'OSBI maintiendra et accroîtra l'excellence de ses services grâce à l'uniformisation et à l'amélioration de ses processus et de ses délais de service.

Investir dans les ressources humaines de l'OSBI : L'OSBI mettra l'accent sur la collaboration et le dialogue entre le personnel et la direction, de même que sur la planification de la relève et le perfectionnement professionnel. L'organisation continuera également à améliorer les capacités de gestion interne des connaissances. Ces efforts contribueront à renforcer l'engagement des employés au sein de l'organisation et à soutenir des niveaux de service améliorés.

" Notre vision est l'amorce de notre plan : Susciter la confiance envers le secteur des services financiers du Canada. Nous espérons y parvenir non seulement en résolvant les différends de manière efficace, mais aussi en contribuant à en réduire le nombre, a déclaré Sarah Bradley. Nous avons un plus grand rôle à jouer en échangeant de l'information sur notre expérience, sur les tendances que nous observons et les questions nouvelles qui surgissent avec les firmes, les consommateurs et les organismes de réglementation. "

L'ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSFI) est un organisme national indépendant et à but non lucratif, qui aide les consommateurs et les fournisseurs de services financiers à régler leurs différends ou à en diminuer le nombre grâce à des enquêtes ouvertes et impartiales.

L'OSBI répond aux requêtes, mène des enquêtes équitables et accessibles des plaintes non résolues et partage ses connaissances et son expertise avec les parties prenantes et le public. Si un consommateur a une plainte contre une banque ou une firme d'investissement membre de l'OSBI et qu'il n'a pas été en mesure de la résoudre avec la banque ou la firme, l'OSBI mènera une enquête sans frais pour le consommateur. Lorsqu'une plainte est fondée, l'OSBI peut recommander un dédommagement pouvant atteindre 350 000 $.

