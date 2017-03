Luftfahrt Bundesamt approuve la prolongation de l'intervalle entre les révisions pour le moteur PW206B2 équipant la flotte d'appareils H135P2 de la Garde aérienne allemande (DRF Luftrettung)

L'intervalle entre les révisions des moteurs PW206B2 pour les hélicoptères de la DRF passe de 4 000 à 4 500 heures

DALLAS, TEXAS--(Marketwired - 6 mars 2017) - La Garde aérienne allemande, fournisseur de SMU, verra vraisemblablement augmenter les intervalles sans dépose de sa flotte de 17 hélicoptères H135P2 d'Airbus Helicopters, équipés des moteurs PW206B2 de Pratt & Whitney Canada (P&WC). L'autorité de l'aviation civile allemande, Luftfahrt Bundesamt, a en effet approuvé la prolongation de l'intervalle entre les révisions des moteurs de la DRF Luftrettung pour ses 17 hélicoptères, passant dès lors de 4 000 à 4 500 heures. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

« Nous avons à cœur d'offrir des services sur mesure à nos clients. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Garde aérienne nationale pour parvenir à cette prolongation de l'intervalle, affirme Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC. Notre motivation : trouver des solutions pour garder la flotte en vol le plus longtemps possible au meilleur coût qui soit. Nous sommes toujours à la recherche de moyens de générer de la valeur pour nos clients, que ce soit par la prolongation de l'intervalle entre les révisions, par des programmes de maintenance selon l'état moteur ou par de nouvelles solutions de maintenance P&WCSMART. »

Comme il est de coutume dans de telles circonstances, la Garde aérienne allemande a soumis à P&WC, aux fins de vérification, deux de ses moteurs PW206B2 ayant atteint 4 000 heures de vol. En s'appuyant sur l'état de ces deux moteurs, P&WC a recommandé que l'intervalle du reste de la flotte de moteurs passe de 4 000 à 4 500 heures. L'autorité de l'aviation civile allemande a par la suite approuvé la recommandation de P&WC.

La prolongation de l'intervalle entre les révisions augmente la valeur des moteurs pour la Garde aérienne allemande et ses missions de SMU, car elle permet de faire voler les appareils plus longtemps. Cela lui permet aussi de faire voler sa flotte 16 000 heures de plus avant d'engager des frais de révision. Cette prolongation s'est avérée possible du fait que les moteurs volent toujours dans le cadre de missions semblables, dans des conditions d'exploitation et environnementales similaires.

L'an dernier, Airbus Helicopters a célébré le 20e anniversaire de la mise en service de son hélicoptère H135. Le modèle de moteur PW206B est devenu une référence dans le segment des bimoteurs légers du fait de sa fiabilité à toute épreuve et de ses faibles coûts d'exploitation. Grâce à sa fiabilité et à son aspect économique inégalés, la famille de moteurs PW200 se retrouve sur la plupart des appareils bimoteurs légers du monde.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale, qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

À propos de la Garde aérienne allemande (DRF Luftrettung)

Présente sur 31 bases de services médicaux d'urgence héliportés (SMUH) en Allemagne et en Autriche, la Garde aérienne allemande exploite des hélicoptères dans le cadre de missions de secours d'urgence et de transport en soins intensifs, ce qui comprend les opérations de treuillage en mer et en montagne depuis 8 bases en activité 24/7. En outre, les répartiteurs d'expérience de la DRF Luftrettung gèrent une flotte d'ambulances aériennes servant au rapatriement de patients des quatre coins du monde, et ce, 365 jours par année, 24 heures par jour.

